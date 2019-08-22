روسيا, تطلق, لأول, مرة, رجلا, آليا, إلى, الفضاء,

أطلقت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" اليوم الخميس مركبة "سويوز إم إس -14" وعلى متنها أول رجل آلي (روبوت) يحمل اسم "فيودور"، الذي يحاكي دور رواد الفضاء.

ووفقا للتصنيف الدولي فإن الرجل الآلي "فيودور" يعتبر رائد فضاء، بما أنه تجاوز حدود الفضاء على ارتفاع 100 كيلومتر فوق الأرض.وأوضح مدير مركز إعداد رواد الفضاء، أندريه كوريتسين، أن الرجل الآلي، فيودور، سيكون مساعدا لرواد الفضاء، لكن لا يمكنه الآن أن يحل محلهم.وقد عملت شركة "أندرويد تكنيكا" الروسية على تصنيع "فيودور" على هيئة إنسان وذلك بطلب من وزارة الطوارئ الروسية.