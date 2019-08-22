تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-22 14:57:37 مصرع جبر عطالله 45 عاما من كفركنا بعد ان علق اسفل شاحنة خلال عمله في ورشة بمنطقة حنانيت |  2019-08-22 14:21:37 7 من الفلسطينيين يترشحون لانتخابات البلديات بالنرويج |  2019-08-22 14:03:42 اختبار دم جديد يتنبأ بالوفاة خلال 10 أعوام |  2019-08-22 13:53:57 العثور على جثة رجل بالخمسينات من عمره داخل بيت في الطيبة |  2019-08-22 13:53:04 ترامب: أنا "الشخص المختار" لمواجهة الصين وهذا قدري |  2019-08-22 13:51:49 رئة الارض تحترق - اتساع رقعة الحرائق المستعرة في غابات الأمازون |  2019-08-22 13:50:45 وفاة طفل عامين اثر غرقه في برميل ماء جنوب بيت لحم |  2019-08-22 12:52:51 في أجواء مؤثرة - وفد طلابي من التخنيون زملاء المرحومة ايه نعامنه من عرابة يزورن العائلة ويعزون الوالدين |  2019-08-22 12:33:53 الليلة:انطلاق مباريات الدرجة الممتازة بمشاركة 5 فرق عربية |  2019-08-22 12:14:59 فيديو - اطلاق وابل من الرصاص على بيت وسيارات في باقة الغربية في وضح النهار دون حسيب ولا رقيب |  2019-08-22 11:57:17 روسيا.. العثور على طفلة تاهت في الغابة لأيام |  2019-08-22 11:45:12 رئيس بلدية ام الفحم :نحترم قرار المحكمة ونشكر كل من وقف الى جانبنا ونطالب الاهالي ضبط النفس وعدم التسرع |  2019-08-22 11:10:24 اتهام شابين من طمرة بتأييد داعش والتأمر لقتل شاب خدم سابقا بالجيش الامريكي والنية بتفجير سيارة بالبلاد |  2019-08-22 10:45:08 نساء السعودية يطالبن بالمزيد من الحريات والحقوق بعد إلغاء الوصاية عليهن |  2019-08-22 10:40:23 من العام المقبل.. بطاقة حج ذكية تغني عن جواز السفر |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

باريس سان جيرمان يرفض عرضا ضخما من ريال مدريد لضم نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لم ينجح مسؤولو ريال مدريد الإسباني في إغراء نادي باريس سان جيرمان وإقناعه بالتخلي عن خدمات نجمه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، هذا الصيف، على الرغم من تقديمهم عرضا ضخما.



وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن إدارة الفريق الملكي قدمت عرضا لسان جيرمان، يتضمن 3 لاعبين، وهم الويلزي غاريث بيل، والكولومبي خاميس رودريغيز، والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، إضافة إلى 100 مليون يورو، مقابل الحصول على خدمات النجم البرازيلي، إلا أن إدارة الفريق الباريسي رفضت هذا الاقتراح.


وأوردت تقارير إعلامية، أن الريال قدم هذا العرض الضخم لمباغتة غريمه برشلونة، الذي يريد إعادة نيمار إلى ملعب "كامب نو" مجددا.

هذا، وأفادت تقارير إيطالية، بأن عملاق "الكالتشيو" يوفنتوس، دخل بدوره في سباق التعاقد مع نيمار، لتدعيم خط هجومه.


وعلى الرغم من أن باريس سان جيرمان لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع أي فريق بشأن صفقة نيمار، إلا أن "البارسا" يتصدر قائمة المرشحين للظفر بها، لاسيما بعدما أعلن الدولي البرازيلي في وقت سابق بصريح العبارة، أنه يرغب في العودة إلى نادي برشلونة الذي قضى معه 4 مواسم ناجحة بين العامين 2013 و2017.


وتجمع أغلب التقارير منذ فترة، أن الإدارة الباريسية ترفض كل أنواع المقايضة، ويقال إن شرطها الوحيد للتخلي عن نيمار، هو الحصول على أعلى عائد مادي من الصفقة، بما يعادل المبلغ الذي تم تحويله لحساب برشلونة عام 2017، لتفعيل الشرط الجزائي في عقد مهاجم منتخب "السيليساو"، والبالغ حينها 222 مليون يورو.




كلمات متعلقة

باريس, سان, جيرمان, يرفض, عرضا, ضخما, من, ريال, مدريد, لضم, نيمار,

تابعونــا

سان جيرمان يلمح لخيار يصدم برشلونة سان جيرمان يلمح لخيار يصدم برشلونة 2019-08-22 | 15:15:42

نفى باريس سان جيرمان، تعرضه لأي ضغوط، لبيع نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا هذا...

نافاس يطلب مغادرة ريال مدريد نافاس يطلب مغادرة ريال مدريد 2019-08-22 | 11:53:45

فجرت صحيفة "ماركا" مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانها أن الكوستاريكي، كيلور نافاس،...

صفقة تبادلية "ضخمة" بين يوفنتوس وبرشلونة صفقة تبادلية "ضخمة" بين يوفنتوس وبرشلونة 2019-08-22 | 09:17:15

مع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات، بدأت تتضح ملامح "صفقة ضخمة" في الأفق، بين عملاقي...

سان جيرمان يعارض طلب توخيل بشأن نيمار سان جيرمان يعارض طلب توخيل بشأن نيمار 2019-08-21 | 23:04:33

يعارض مسئولو باريس سان جيرمان، طلب مدرب الفريق، توماس توخيل، بشأن اللاعب...

الـ "فيفا" يكشف موعد الإعلان عن شعار مونديال قطر 2022 الـ "فيفا" يكشف موعد الإعلان عن شعار مونديال قطر 2022 2019-08-21 | 15:54:06

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موعد الإعلان عن شعار نهائيات بطولة كأس...

برشلونة يستعد للإعلان عن الصفقة المنتظرة برشلونة يستعد للإعلان عن الصفقة المنتظرة 2019-08-21 | 14:11:01

يبدو أن مسلسل مستقبل نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان، قد وصل لآخر حلقاته، إذ...

برشلونة يساوم سان جيرمان بعرض جديد لضم نيمار برشلونة يساوم سان جيرمان بعرض جديد لضم نيمار 2019-08-21 | 12:00:54

أكد تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، أن برشلونة قدم عرضًا جديدًا لباريس سان...

رونالدو: الطعن في شرفي جعلني أمر بأصعب عام في حياتي رونالدو: الطعن في شرفي جعلني أمر بأصعب عام في حياتي 2019-08-21 | 10:52:58

أكد كريستيانو رونالدو في مقابلة عرضها التلفزيون البرتغالي أمس، أن عام 2018 كان...

باريس سان جيرمان يرفض عرض برشلونة لضم نيمار باريس سان جيرمان يرفض عرض برشلونة لضم نيمار 2019-08-21 | 09:47:08

كشفت شبكة "ESPN" الرياضية، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان سترفض عرض نادي برشلونة...

سببان فنيان وثالث اقتصادي وراء تجاهل ليفربول لكوتينيو سببان فنيان وثالث اقتصادي وراء تجاهل ليفربول لكوتينيو 2019-08-20 | 22:24:39

أفادت تقارير إنجليزية بأن ليفربول لم يكن مهتمًا أبدًا بإعادة لاعبه السابق فيليب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفر مندا جثة محروقة العثور الشرطة مكب نفايات بلدة قرية الشرطة مسجاف اطلاق نار اصابة سطو مسلح زرازير عاملة شخص اخر الشرطة محطة وقود قرية الرامة مسيرة قداس احد شعانين احتفال مشاركة احمد نور الدين طريف تبرع باعضائه وهب الحياة 5 شاخاص زراعة اعضاء كفر قاسم شاب اصابة تعرض اطلاق نار الشرطة نقله للمستشفى اجواء مشحونة مسجد اقصى مبارك حمى مالطية ام الفحم اصابة شخصين بكتيريا أغنام حليب أجبان النقب هدم بيت أب طفلة مريضة صحية المحكمة اسرائيل غير المعترف بها البقيعةالكلية الاكاديمية للتربية حيفا تكريم المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت كمال زكي المحامي لقاء بث مباشر :بوروسيا دورتموند و ليفربولاعتقال شابين مشتبهين قتل مصطفى مصراتي نجله ابنه رمضان اطلاق نار الرملة بيتحادث طرق مروع طريق قرب ايلات مصرع اصابة اخرين مستشفى الشرطة سلطة الطيران المطارات البلاد منع المسافرين صعود الطائرة لحوزتهم سامسونغ جالاكسي نوت 7 مصرع الاشقاء هدى عدن توفيق أبو جعفر رهط احتراق بيت المهاجم مراد ابو عنزة يوقع في صفوف فريق هبوعيل عكا الدرجة الممتازة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com