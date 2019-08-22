باريس, سان, جيرمان, يرفض, عرضا, ضخما, من, ريال, مدريد, لضم, نيمار,

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نفى باريس سان جيرمان، تعرضه لأي ضغوط، لبيع نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا هذا...
فجرت صحيفة "ماركا" مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانها أن الكوستاريكي، كيلور نافاس،...
مع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات، بدأت تتضح ملامح "صفقة ضخمة" في الأفق، بين عملاقي...
يعارض مسئولو باريس سان جيرمان، طلب مدرب الفريق، توماس توخيل، بشأن اللاعب...
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موعد الإعلان عن شعار نهائيات بطولة كأس...
يبدو أن مسلسل مستقبل نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان، قد وصل لآخر حلقاته، إذ...
أكد تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، أن برشلونة قدم عرضًا جديدًا لباريس سان...
أكد كريستيانو رونالدو في مقابلة عرضها التلفزيون البرتغالي أمس، أن عام 2018 كان...
كشفت شبكة "ESPN" الرياضية، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان سترفض عرض نادي برشلونة...
أفادت تقارير إنجليزية بأن ليفربول لم يكن مهتمًا أبدًا بإعادة لاعبه السابق فيليب...