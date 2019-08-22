العثور, على, جثة, رجل, بالخمسينات, من, عمره, داخل, بيت, في, الطيبة,

عثر داخل بيت في مدينة الطيبة على جثة شخص في الخمسينات من عمره، وقد أقرّ الطاقم الطبي لمركز تميم الطبي وفاته في المكان.

من جهة أُخرى، حضرت الشرطة الى موقع الحدث وباشرت التحقيق، حيث يستدل من التحقيقات الأولية بأن الخلفية ليست جنائية.