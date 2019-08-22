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وفاة طفل عامين اثر غرقه في برميل ماء جنوب بيت لحم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 توفي طفل يبلغ من العمر عامين ظهر اليوم الخميس اثر غرقه في برميل ماء.



وقالت الشرطة الفلسطينية انها فتحت تحقيقا في وفاة طفل يبلغ من العمر عامين اثر غرقه في برميل ماء في قرية الجبعة حنوب بيت لحم.




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