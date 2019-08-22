وفاة, طفل, عامين, اثر, غرقه, في, برميل, ماء, جنوب, بيت, لحم,

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لقي جبر عطالله 45 عاما من كفركنا , مصرعه اليوم الخميس بعد ان علق اسفل مؤخرة شاحنة في...
عثر داخل بيت في مدينة الطيبة على جثة شخص في الخمسينات من عمره، وقد أقرّ الطاقم...
قدم اعضاء الوفد الدراسي الجامعي من التخنيون زملاء المرحومة ايه نعامنه من عرابة ,...
اقدم ملثمان مسلحان صباح اليوم الخميس على استهداف بيت وسيارات في احد احياء باقة...
عقب د.سمير صبحي – رئيس بلدية ام الفحم – على قرار المحكمة المركزية في حيفا صباح...
قدمت النيابة العامة الى المحكمة المركزية في حيفا اليوم الخميس لائحة اتهام بحق...
بحضور رئيس الكلية الاكاديمية العربية للتربية في اسرائيل- حيفا المحامي زكي كمال و...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : تواصل شرطة إسرائيل...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: الشرطة شرعت...
قبلت المحكمة المركزية في حيفا، الالتماس المقدم ضد بلديّة ام الفحم على خلفيّة...