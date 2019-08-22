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في أجواء مؤثرة - وفد طلابي من التخنيون زملاء المرحومة ايه نعامنه من عرابة يزورن العائلة ويعزون الوالدين



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



قدم اعضاء الوفد الدراسي الجامعي من التخنيون زملاء المرحومة ايه نعامنه من عرابة , اليوم الخميس واجب العزاء  لعائلة المرحومة في مدينة عرابة .


وخلال الزيارة وتعزية العائلة اجتمع الوفد بوالد الطالبة المرحومة اية وعزوه بفقدانه ابنته .

في اجواء مؤثرة وسط العناق والدموع استقبل الوالدين سليم نعامنه وزوجته وافراد العائلة‎ الوفد شاركرين اياهم على زيارتهم .




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