في أجواء مؤثرة - وفد طلابي من التخنيون زملاء المرحومة ايه نعامنه من عرابة يزورن العائلة ويعزون الوالدين

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وخلال الزيارة وتعزية العائلة اجتمع الوفد بوالد الطالبة المرحومة اية وعزوه بفقدانه ابنته .في اجواء مؤثرة وسط العناق والدموع استقبل الوالدين سليم نعامنه وزوجته وافراد العائلة‎ الوفد شاركرين اياهم على زيارتهم .

قدم اعضاء الوفد الدراسي الجامعي من التخنيون زملاء المرحومة ايه نعامنه من عرابة , اليوم الخميس واجب العزاء لعائلة المرحومة في مدينة عرابة .

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