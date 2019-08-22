الليلة:انطلاق, مباريات, الدرجة, الممتازة, بمشاركة, 5, فرق, عربية,

تنطلق مساء اليوم الخميس مباريات الجولة الاولى في الدرجة الممتازة لكرة القدم بمشاركة 5 فرق عربية , ابرزها الهابط من الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين والصاعد من الدرجة الاولى هبوعيل ام الفحم والفريق المجرب والعنيد في الدرجة الممتازة مكابي الاخاء الناصرة وفريق ابناء اللد والنادي الرياضي كفرقاسم .

ابرز المباريات ستكون بين اتحاد ابناء سخنين وهبوعيل ام الفحم الساعة السابعة مساء على استاد العفولة لعدم جاهزية استاد السلام في ام الفحم , حيث من المتوقع ان يحضر المباراة 4500 متفرج .وفي مباراة اخرى سيلتقي مكابي الاخاء الناصرة فريق هبوعيل ابناء اللد على استاد عكا بسبب عدم المصادقة على استاد الناصرة عيلوط , اما النادي الرياضي كفرقاسم سيستضيف هبوعيل عكا على ملعب اللد .يشار الى أن الفرق العربية تعززت بشكل كبير وخاصة هبوعيل ام الفحم من اجل البقاء في الدوري مبكراً والانخراط بفرق القمة , اما اتحاد ابناء سخنين اللذي يملك لاعبين مجربين يسعى للعودة سريعاً للدرجة العليا ؟