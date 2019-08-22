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الليلة:انطلاق مباريات الدرجة الممتازة بمشاركة 5 فرق عربية



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



تنطلق مساء اليوم الخميس مباريات الجولة الاولى في الدرجة الممتازة لكرة القدم بمشاركة 5 فرق عربية , ابرزها الهابط من الدرجة العليا اتحاد ابناء سخنين والصاعد من الدرجة الاولى هبوعيل ام الفحم والفريق المجرب والعنيد في الدرجة الممتازة مكابي الاخاء الناصرة وفريق ابناء اللد والنادي الرياضي كفرقاسم .


ابرز المباريات ستكون بين اتحاد ابناء سخنين وهبوعيل ام الفحم الساعة السابعة مساء على استاد العفولة لعدم جاهزية استاد السلام في ام الفحم , حيث من المتوقع ان يحضر المباراة 4500 متفرج .

وفي مباراة اخرى سيلتقي مكابي الاخاء الناصرة فريق هبوعيل ابناء اللد على استاد عكا بسبب عدم المصادقة على استاد الناصرة عيلوط , اما النادي الرياضي كفرقاسم سيستضيف هبوعيل عكا على ملعب اللد .

يشار الى أن الفرق العربية تعززت بشكل كبير وخاصة هبوعيل ام الفحم من اجل البقاء في الدوري مبكراً والانخراط بفرق القمة , اما اتحاد ابناء سخنين اللذي يملك لاعبين مجربين يسعى للعودة سريعاً للدرجة العليا ؟




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