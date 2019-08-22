تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-22 12:52:51 في أجواء مؤثرة - وفد طلابي من التخنيون زملاء المرحومة ايه نعامنه من عرابة يزورن العائلة ويعزون الوالدين |  2019-08-22 12:33:53 الليلة:انطلاق مباريات الدرجة الممتازة بمشاركة 5 فرق عربية |  2019-08-22 12:14:59 فيديو - اطلاق وابل من الرصاص على بيت وسيارات في باقة الغربية في وضح النهار دون حسيب ولا رقيب |  2019-08-22 11:57:17 روسيا.. العثور على طفلة تاهت في الغابة لأيام |  2019-08-22 11:45:12 رئيس بلدية ام الفحم :نحترم قرار المحكمة ونشكر كل من وقف الى جانبنا ونطالب الاهالي ضبط النفس وعدم التسرع |  2019-08-22 11:10:24 اتهام شابين من طمرة بتأييد داعش والتأمر لقتل شاب خدم سابقا بالجيش الامريكي والنية بتفجير سيارة بالبلاد |  2019-08-22 10:45:08 نساء السعودية يطالبن بالمزيد من الحريات والحقوق بعد إلغاء الوصاية عليهن |  2019-08-22 10:40:23 من العام المقبل.. بطاقة حج ذكية تغني عن جواز السفر |  2019-08-22 10:34:32 ذا روك الأعلى أجرا - جنى 89.4 مليون دولار خلال عام واحد |  2019-08-22 10:33:08 طهران تكشف عن منظومة صاروخية جديدة للدفاع الجوي |  2019-08-21 22:36:07 لقاء مفتوح في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا مع بيني غانتس وبوجي يعالون |  2019-08-22 10:27:41 اعتقال 5 مشتبهين من كفركنا بعد ضبط بندقية كارلو وكمية ذخيرة |  2019-08-22 10:18:15 الشرطة تعالج جسما مشبوها عثر عليه في ساحة مجلس يركا |  2019-08-22 10:17:08 ثانوية عيلوط تحصد نسبة بجروت 75% |  2019-08-22 10:00:08 بلدية الناصرة تجهز المدارس للسنة الدراسية القادمة |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اطلاق نار على بيت وسيارات في باقة الغربية



  |     |   اضافة تعليق



اطلاق نار على بيت وسيارات في باقة الغربية




كلمات متعلقة

اطلاق, نار, على, بيت, وسيارات, في, باقة, الغربية,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نابلس قتل خلية تنفيذ اطلاق نار الشاباك الجيش اعتقال شجرة الميلاد اضاءة الجش قرية احتفال مسيرة عيد القديسة بربارة المحكمة ترد طلب دعوى الغاء الانتخابات في البعينة نجيدات صالح سليمان عايد جميل عويسات باقة الغربية وفاة وعكة صحية المت به خلال قيادته سيارة بيت كفر قرع اعتقال شقيقين مشتبهين مسدس مخدرات مداهمة تفتيش بيت اعتقال قائد شرطة الشمال ظاهرة عنف سلاح مشاكل شوارع البطوف زيارة تفقدية عرابة دير حنافرات نصار الزميل دهس القناة الثانية العفولة شابة الناصرة اطلاق نار المحطة ’ المركزية العفولة طعن شابين يهوديين . اسراء زيدان . عابداحتراق بيت مدينة طمرة أضرار جسيمة ممتلكات دون اصابات اطفاء اخماد ناروفاة عامل عربي ورشة بناء عكا الشرطة ترجح تعرضه وعكة صحية دير حنا عائلة خطيب حسين امرأة مريضة اعتداء ضرب مبرح مستشفى رمبام حيفا علاج حورة مقيد سلاسل حديدية عامود بيت توقيف النقب شقيقه . تحقيق الشرطة دار العلوم الثانوية المدرسة تخريج حفل الفوج الثاني طلابها الجديدة المكر قرية أمنة ياسين علامات عنف جثة طمؤة بيت شبهات جريمة قتل مشتبه اطلاق نار كفر قاسم معلم سيارة مدرسة تمديد اعتقال
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com