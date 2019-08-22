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فيديو - اطلاق وابل من الرصاص على بيت وسيارات في باقة الغربية في وضح النهار دون حسيب ولا رقيب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اقدم ملثمان مسلحان صباح اليوم الخميس على استهداف بيت وسيارات في احد احياء باقة الغربية بوابل من الرصاص .


وانتشر عبر مواقع التوصال الاجتماعي فيسبوك فيديو يظهر في عملية اطلاق النار الكثيف وفرار المشتبهين .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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