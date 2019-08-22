فيديو - اطلاق وابل من الرصاص على بيت وسيارات في باقة الغربية في وضح النهار دون حسيب ولا رقيب

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وانتشر عبر مواقع التوصال الاجتماعي فيسبوك فيديو يظهر في عملية اطلاق النار الكثيف وفرار المشتبهين .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

اقدم ملثمان مسلحان صباح اليوم الخميس على استهداف بيت وسيارات في احد احياء باقة الغربية بوابل من الرصاص .

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