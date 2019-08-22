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روسيا.. العثور على طفلة تاهت في الغابة لأيام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت لجنة التحقيق في مقاطعة نيجني نوفغورود وسط روسيا، بالعثور على طفلة مفقودة على قيد الحياة، بعد ثلاثة أيام من البحث في إحدى غابات المنطقة.



ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، فقد غادرت الطفلة (5 سنوات) منزل ذويها في قرية ستيبانوفكا في منطقة فوزنيسكي، في 18 أغسطس، قرابة الساعة 2 عصرا، قبل فقدان أثرها.


وفتحت لجنة التحقيق قضية جنائية تتعلق بفقدان طفل، وشارك نحو 1000 شخص في عمليات بحث واسعة النطاق، من بينهم عاملون في هيئة التحقيق ووزارة الداخلية ووزارة الطوارئ، وعسكريون ومتطوعو فرقتي البحث "ليزا آليرت" و"لينكس"، واستخدمت طائرات درون مسيرة وأجهزة تصوير حرارية وأجهزة رؤية ليلية ومركبات مائية وطائرات هليكوبتر.


وقالت اللجنة في بيان: "في 21 أغسطس خلال عملية بحث في الغابة، عثر على الطفلة... في الوقت الحالي نقلت الطفلة إلى المستشفى في سيارة تابعة لهيئة التحقيق. الطفلة في حالة إنهاك، ويعمل الأطباء لمساعدتها على استعادة عافيتها".




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