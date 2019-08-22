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نافاس يطلب مغادرة ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



فجرت صحيفة "ماركا" مفاجأة من العيار الثقيل، بإعلانها أن الكوستاريكي، كيلور نافاس، حارس مرمى نادي ريال مدريد، يريد الرحيل عن الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن الحارس الكوستاريكي تقدم بطلب لإدارة الريال من أجل السماح له بمغادرة الفريق.


وأشارت إلى أن صاحب الـ32 عاما، لم يعد يرغب بشغل مركز الحارس الثاني للريال، في ظل وجود البلجيكي تيبو كورتوا، الذي يحظى بثقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لحراسة عرين "الميرينغي".


وينتهي عقد نافاس مع الريال بنهاية الموسم الجاري، وتبلغ قيمته السوقية حاليا نحو 10 ملايين يورو، ويعد باريس سان جيرمان الفرنسي أبرز الأندية المهتمة بخدماته.


وكان نافاس، من أبرز اللاعبين الذين قادوا الريال للتتويج بالثلاثية المتتالية التاريخية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، خلال الأعوام 2016، 2017 و2018.


ويعرف نافاس بـ"النجم الصامت"، على اعتباره واحدا من النجوم القلائل في الريال، الذين لا يحبون الأضواء ولا يظهرون كثيرا في وسائل الإعلام.




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