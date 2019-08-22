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رئيس بلدية ام الفحم :نحترم قرار المحكمة ونشكر كل من وقف الى جانبنا ونطالب الاهالي ضبط النفس وعدم التسرع



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عقب د.سمير صبحي – رئيس بلدية ام الفحم – على قرار المحكمة المركزية في حيفا صباح اليوم الخميس 22.8.2019 بالسماح بإقامة عرض تامر نفار على خشبة المسرح الجماهيري البلدي، بانه يحترم قرار المحكمة، وفي ذات الوقت يشكر كل من وقف الى جانب بلدية ام الفحم، من أعضاء بلدية ومواطنين، ويقدر لهم هذا الموقف ويثمنه عاليا، 



كما دعا رئيس البلدية في ذات الوقت مواطني ام الفحم الى ضبط النفس وعدم التسرع والحكمة وتقبل وتنفيذ قرار المحكمة.


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