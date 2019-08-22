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اتهام شابين من طمرة بتأييد داعش والتأمر لقتل شاب خدم سابقا بالجيش الامريكي والنية بتفجير سيارة بالبلاد



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قدمت النيابة العامة الى المحكمة المركزية في حيفا اليوم الخميس لائحة اتهام بحق شابين , علي عرموش (28 عاما) وأمين ياسين (22 عاما) من سكان مدينة طمرة بتهمة تأييد تنظيم داعش .



ويستدل من لائحة الاتهام انه خلال العام 2014 أيد المتهمان تنظيم داعش الارهابي وفي العام 2018 تواصلا مع فاعلين في التنظيم وتبادلا معه محتويات ورسائل تتعلق بالتنظيم عبر تطبيق التلغزام .

ويستدل ايضا من لائحة الاتهام ان المتهمين تأمرا لقتل ابن عمة الشاب امين ياسين لانه خدم سابقا في الجيش الامريكي , ظنا منهما انه قتل مسلمين خلال مشاركته في الحرب بافغانستان .

 كما ويتضح من لائحة الاتهام ان  المتهمين تحدثا عن نيتهما بتفجير سيارة في مركز مدينة يهودية 




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