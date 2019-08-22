اتهام, شابين, من, طمرة, بتأييد, داعش, والتأمر, لقتل, شاب, خدم, سابقا, بالجيش, الامريكي, والنية, بتفجير, سيارة, بالبلاد,

قدمت النيابة العامة الى المحكمة المركزية في حيفا اليوم الخميس لائحة اتهام بحق شابين , علي عرموش (28 عاما) وأمين ياسين (22 عاما) من سكان مدينة طمرة بتهمة تأييد تنظيم داعش .

ويستدل من لائحة الاتهام انه خلال العام 2014 أيد المتهمان تنظيم داعش الارهابي وفي العام 2018 تواصلا مع فاعلين في التنظيم وتبادلا معه محتويات ورسائل تتعلق بالتنظيم عبر تطبيق التلغزام .ويستدل ايضا من لائحة الاتهام ان المتهمين تأمرا لقتل ابن عمة الشاب امين ياسين لانه خدم سابقا في الجيش الامريكي , ظنا منهما انه قتل مسلمين خلال مشاركته في الحرب بافغانستان .كما ويتضح من لائحة الاتهام ان المتهمين تحدثا عن نيتهما بتفجير سيارة في مركز مدينة يهودية