اتهام, شابين, من, طمرة, بتأييد, داعش, والتأمر, لقتل, شاب, خدم, سابقا, بالجيش, الامريكي, والنية, بتفجير, سيارة, بالبلاد,

كلمات متعلقةاتهام, شابين, من, طمرة, بتأييد, داعش, والتأمر, لقتل, شاب, خدم, سابقا, بالجيش, الامريكي, والنية, بتفجير, سيارة, بالبلاد,
قدم اعضاء الوفد الدراسي الجامعي من التخنيون زملاء المرحومة ايه نعامنه من عرابة ,...
اقدم ملثمان مسلحان صباح اليوم الخميس على استهداف بيت وسيارات في احد احياء باقة...
عقب د.سمير صبحي – رئيس بلدية ام الفحم – على قرار المحكمة المركزية في حيفا صباح...
بحضور رئيس الكلية الاكاديمية العربية للتربية في اسرائيل- حيفا المحامي زكي كمال و...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : تواصل شرطة إسرائيل...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: الشرطة شرعت...
قبلت المحكمة المركزية في حيفا، الالتماس المقدم ضد بلديّة ام الفحم على خلفيّة...
لقي الشاب تامر حاج يحيى (19 عاما) من الطيبة مصرعه فجر اليوم الخميس متأثرا بجراحه اثر...
أكد رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة أنه لا يستبعد احتمال أن توصي قائمته الرئيس...
يكون الجو اليوم الخميس، حارا الى شديد الحرارة ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة...