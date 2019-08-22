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تعقيب تامر نفار على قرار بلدية ام الفحم الغاء حفله
2019-08-22 11:08:58
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تعقيب تامر نفار على قرار بلدية ام الفحم الغاء حفله
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