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تعقيب تامر نفار على قرار بلدية ام الفحم الغاء حفله



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تعقيب تامر نفار على قرار بلدية ام الفحم الغاء حفله




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