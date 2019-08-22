تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-22 12:52:51 في أجواء مؤثرة - وفد طلابي من التخنيون زملاء المرحومة ايه نعامنه من عرابة يزورن العائلة ويعزون الوالدين |  2019-08-22 12:33:53 الليلة:انطلاق مباريات الدرجة الممتازة بمشاركة 5 فرق عربية |  2019-08-22 12:14:59 فيديو - اطلاق وابل من الرصاص على بيت وسيارات في باقة الغربية في وضح النهار دون حسيب ولا رقيب |  2019-08-22 11:57:17 روسيا.. العثور على طفلة تاهت في الغابة لأيام |  2019-08-22 11:45:12 رئيس بلدية ام الفحم :نحترم قرار المحكمة ونشكر كل من وقف الى جانبنا ونطالب الاهالي ضبط النفس وعدم التسرع |  2019-08-22 11:10:24 اتهام شابين من طمرة بتأييد داعش والتأمر لقتل شاب خدم سابقا بالجيش الامريكي والنية بتفجير سيارة بالبلاد |  2019-08-22 10:45:08 نساء السعودية يطالبن بالمزيد من الحريات والحقوق بعد إلغاء الوصاية عليهن |  2019-08-22 10:40:23 من العام المقبل.. بطاقة حج ذكية تغني عن جواز السفر |  2019-08-22 10:34:32 ذا روك الأعلى أجرا - جنى 89.4 مليون دولار خلال عام واحد |  2019-08-22 10:33:08 طهران تكشف عن منظومة صاروخية جديدة للدفاع الجوي |  2019-08-21 22:36:07 لقاء مفتوح في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا مع بيني غانتس وبوجي يعالون |  2019-08-22 10:27:41 اعتقال 5 مشتبهين من كفركنا بعد ضبط بندقية كارلو وكمية ذخيرة |  2019-08-22 10:18:15 الشرطة تعالج جسما مشبوها عثر عليه في ساحة مجلس يركا |  2019-08-22 10:17:08 ثانوية عيلوط تحصد نسبة بجروت 75% |  2019-08-22 10:00:08 بلدية الناصرة تجهز المدارس للسنة الدراسية القادمة |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نساء السعودية يطالبن بالمزيد من الحريات والحقوق بعد إلغاء الوصاية عليهن



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




فتحت الإصلاحات الأخيرة في السعودية شهية النساء في المملكة على المزيد من الحريات والحقوق، بعد السماح لهن بالسفر دون الحاجة لتصريح ولي الأمر، وقرار السلطات إلغاء الوصاية على النساء.


نساء السعودية يطالبن بالمزيد من الحريات والحقوق بعد إلغاء الوصاية عليهن لأول مرة في السعودية.. السماح للنساء بالسفر دون موافقة ولي الأمروتقدمت عضوات في مجلس الشورى السعودي بتوصيات تساعد على تمكين المرأة مجددا، منها إلغاء الصفة الجنائية عن تغيب الفتيات وإطلاق سراح السجينات من النساء بعد انتهاء محكوميتهن من دون اشتراط تسلمهن من جانب أولياء أمرهن من الرجال. 


وذكرت عضو الشورى الدكتورة إقبال درندري أن توصيتها التي تطالب فيها وزارة العدل بإيقاف تقديم الشكاوى ضد المرأة التي تتعلق بالتغيب والهروب والعقوق منعا لاستغلالها لإيقاع الضرر عليها، تتمحور مبرراتها حول أسباب أبرزها التزايد المستمر في عدد الشكاوى الكيدية المقدمة من أولياء أمور بعض الفتيات بدعاوى الهروب والعقوق لإلحاق الضرر بهن نتيجة مطالبتهن برفع العنف والتسلط والاستغلال الواقع عليهن.




كلمات متعلقة

نساء, السعودية, يطالبن, بالمزيد, من, الحريات, والحقوق, بعد, إلغاء, الوصاية, عليهن,

تابعونــا

تحذير للحوامل من "مياه الفلورايد" تحذير للحوامل من "مياه الفلورايد" 2019-08-21 | 11:59:22

حذرت دراسة علمية جديدة الحوامل من شرب المياه التي تحتوي على مادة الفلورايد، لما...

ما محيط الخصر الخطر على الصحة؟ ما محيط الخصر الخطر على الصحة؟ 2019-08-21 | 09:48:09

كشف الأطباء عن أكبر محيط للخصر الذي لا يشكل خطورة على صحة الإنسان. بحسب توصيات...

Sacara تطرح قناعاً متطوراً: لشد وتكسيم المؤخرة Sacara تطرح قناعاً متطوراً: لشد وتكسيم المؤخرة 2019-08-20 | 15:50:55

كيم كرداشيان, جنيفر لوپيز والكثير من المشهورات نجحن في نشر البشرى بموضوع شد...

7 أخطاء شائعة في التعامل مع الخضروات المجمدة 7 أخطاء شائعة في التعامل مع الخضروات المجمدة 2019-08-20 | 10:37:35

تلجأ ربة المنزل عادة إلى تخزين الأطعمة في المجمدة لإخراجها عند الحاجة، دون أن...

أول سيدة مصرية تشغل منصب مأذون شرعي أول سيدة مصرية تشغل منصب مأذون شرعي 2019-08-19 | 12:15:54

سوف يحكي الزوجان اللذان يعقدان قرانهما في قرية مصرية صغيرة قصة مراسم زواجهما التي...

Crazy line وتشكيلة فساتين لكل مناسبة وحدث Crazy line وتشكيلة فساتين لكل مناسبة وحدث 2019-08-19 | 11:01:52

اعتدن الكثير من النساء ارتداء الفساتين الأنيقة فقط عند الخروج لبرامج مسائية،...

من دون ضرر الصبغة.. هذا ما يجب اضافته الى الشامبو لإخفاء الشعر الأبيض من دون ضرر الصبغة.. هذا ما يجب اضافته الى الشامبو لإخفاء الشعر الأبيض 2019-08-19 | 10:57:09

تعاني الكثيرات من مشكلة ظهور الشعر الابيض وعادة ما يقمن بإخفائه من خلال استخدام...

وضعت اربعة توائم.. شابة سورية تفاجئها آلام المخاض في الحرم المكي! وضعت اربعة توائم.. شابة سورية تفاجئها آلام المخاض في الحرم المكي! 2019-08-16 | 09:13:28

وضعت حاجة سورية شابة، 4 توائم دفعة واحدة، في أحد مستشفيات مدينة مكة المكرمة، خلال...

طلة ماكياج Sparkling Rose طلة ماكياج Sparkling Rose 2019-08-15 | 14:13:30

"جيد" تعرض اطلالة تدمج بين التألق والحد الأدنى الأنيق بلا جهد. أنسجة خفيفة والوان...

العراق يضغط على الأردن لتسليم رغد صدام حسين العراق يضغط على الأردن لتسليم رغد صدام حسين 2019-08-15 | 12:00:18

كشفت صحيفة ” عكاظ ” السعودبة اليوم الخميس عن وجود أزمة سياسية بين رئيس الوزراء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids البطريركية اللاتينة مدرسة تخريج الفوج الاول من طلابها تحتفل يافة الناصرة فهد حكيم بشارة اعلان تعيين خلفا مديرا عاما للمستشفى الانجليزي الناصرة بشارة بشارات المستقيل ثانوية البيان سخنين تحتفل تخريج الفوج الثامن من طلابها مدرسة مدينة مصرع العامل ربيع ابو ذيبة طرعان عمل نتانيا حادث عمل اعتقال فتى قاصر مشتبه طعن الة حاده الرينة متوسطة اصابةمشاحنات اجواء مشحونة جلسة بلدية الناصرة مركز الومي المسن المينة علي سلامتسامح تعفو عائلة المرحوم المشتبه بقتل ابنهم محمود جبارين ام الفحم طعن الطفلة تالين كارم اسعد نعامنه عرابة وفاة تفجع مدينة مستشفى شيخ العراقيب المسن صياح الطوري ابناءه عزيز رامي الشرطة الجنوب قرية غير المعترف بها نقب الطفل عبد الهادي الهزيل رهط سقوط بوابة حديدية عليه شقيقه اصابة أمير حلف مقتل الشاب بسمة طبعون أمر حظر نشر تجديد حيفا محكمة تفاصيل قضية تحقيق مشتبهون احتراق بيت 3 طةابق قرية حرفيش دون اصابات اضرار جسيمة خسائر مادية بث مباشر ريال مدريد مباشر الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر ريال مدريد مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين سقوط عامل ورشة شاطئ تمريم عكا سلطة اطفاء انقاذ تخليصه طعن شاب جندي يهودي اعتقال شاب فلسطيني مدينة تل ابيب شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com