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بلدية الناصرة تجهز المدارس للسنة الدراسية القادمة
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دنفر الأمريكية .. هذا ما حصل عندما هبت الرياح فجأة؟
2019-08-22 10:43:34
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هذا ما حصل عندما هبت الرياح فجأة؟
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