من, العام, المقبل.., بطاقة, حج, ذكية, تغني, عن, جواز, السفر,

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فتحت الإصلاحات الأخيرة في السعودية شهية النساء في المملكة على المزيد من الحريات...
أفادت مجلة "فوربس" الأميركية ، بأن نجم أفلام الأكشن دواين جونسون "ذا روك"، تصدر...
كشفت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الخميس، عن منظومة "باور 373" الصاروخية الجديدة...
أكد الملك الأردني عبدالله الثاني، ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام عادل ودائم...
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ، أنها ستزيل الحد القانوني لمدة احتجاز...
تحدث الرئيس الاسرائيلي رؤوفين رفلين مساء اليوم هاتفيا مع رئيسة مجلس النواب...
أظهرت بيانات موقع Passportindex أن حملة جواز السفر الإماراتي يمكنهم دخول روسيا بغرض...
نعى الديوان الملكي الأردني، بمزيد من الحزن الأميرة دينا عبدالحميد، رحمها الله،...
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم ، أن تركيا مددت حتى 30 أكتوبر المهلة...
نشرت الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اليوم الثلاثاء، رسالة نصية...