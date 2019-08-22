من, العام, المقبل.., بطاقة, حج, ذكية, تغني, عن, جواز, السفر,

ما أن اختتمت السعودية موسم الجح الحالي، حتى بدأت بالإعداد للموسم المقبل، وبطريقة مختلفة ستجعله مغايرا لكل ما سبقه.

وتستعد السلطات السعودية لإدخال "بطاقة الحاج الذكية" حيز الخدمة، الموسم المقبل، بما يخفف عن كاهل الحجاج كثيرا، ويغنيهم تقريبا عن كل البطاقات التي يحملونها.وأشاد وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بنتن، بابتكار بطاقة الحج الذكية.ونشر على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" فيديو يشرح تفاصيل البطاقة الذكية، وأرفق بتغريدة قال فيها:" الشكر الجزيل للأخ المتميز فيصل العبد الكريم"، وهو الإعلامي السعودي الذي روّج للابتكار الجديد.وستكون في البطاقة الذكية كل معلومات الحجاج وتغنيه عن جواز سفره، ويستطيع ان يسحب من خلالها الأموال، وفق ما يقول العبد الكريم في الفيديو.وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أنها تعتمد أسلوب العد الشامل لجميع حجاج الداخل حيث تقوم الهيئة عن طريق مراكزها المنتشرة على مداخل مدينة مكة المكرمة بالعد الفعلي لحجاج الداخل.أما حجاج الخارج فإن المديرية العامة للجوازات تتولى حصرهم عـن طريق مـوظفيها المـتواجدين على جميع منافذ المملكة العربية السعودية البرية والبحرية والجوية، يضاف إلى ذلك حجاج الداخل من مدينة مكة المكرمة، والذين تقوم الهيئة العامة للإحصاء بتقديرهم وفق مسوح دورية.