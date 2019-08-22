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طهران تكشف عن منظومة صاروخية جديدة للدفاع الجوي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 كشفت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم الخميس، عن منظومة "باور 373" الصاروخية الجديدة للدفاع الجوي.



وحضر الرئيس حسن روحاني مراسم إزاحة الستار عن المنظومة في وزارة الدفاع الإيرانية، وتأتي هذه المناسبة تزامنا مع يوم الصناعة الدفاعية.


ووجّه الرئيس روحاني خلال المراسم الشكر والتقدير لوزير الدفاع وخبراء الصناعة الدفاعية وجميع المعنيين بالصناعات الدفاعية في البلاد لجهودهم في تصنيع هذه المنظومة.


وهذه المنظومة قادرة على مواجهة طيف واسع من الأهداف، مثل طائرات الشبح والطائرات المسيرة وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية والصواريخ المضادة للإشعاعات وطائرات الحروب الإلكترونية والمروحيات، حسب ما أعلنه المسؤولون الإيرانيون.




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