اعتقال, 5, مشتبهين, من, كفركنا, بعد, ضبط, بندقية, كارلو, وكمية, ذخيرة,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : تواصل شرطة إسرائيل مكافحة ضواهر العنف والجرم الخطير، دون هوادة، بما في ذلك القيام بأنشطة لتطبيق القانون والتوعية بهدف الحد من ظاهرة التجارة بالأسلحة وحيازتها وإستخدامها بشكل غير قانوني في المجتمع بشكل عام، وفي المجتمع العربي بشكل خاص، من أجل الحفاظ على سلامة وأمن الجمهور*

في إطار ذلك، أثناء نشاط ميداني قام به افراد الشرطة بما في ذلك افراد من الوحدة الخاصة اليسام تم تفتيش محل تجاري في كفر كنا.اثناء التفتيش تم ضبط بندقية من نوع كارلو وأمشاط ذخيرة وذخيرة. بشكل فوري تم إلقاء القبض على صاحب المحل أحد سكان كفر كنا البالغ من العمر 37 عام كمشتبه و4 مشتبهين إضافيين - عاملين في المحل ( 34 كفر كنا 26 22 و21 من مناطق يهودا والسامرة) حيث سيحالوا صباح هذا اليوم الى محكمة الصلح في الناصرة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق*شرطة اسرائيل تستورد موارد جمة وتعمل على مدار الساعة وبشكل مبادر به بهدف ضبط الأسلحة غير القانونية بشتى الأنواع وإحالة كافة المجرمين المتورطين في هذه الجرائم الى العدالة- منذ بداية عام 2019 فقط ، تم في لواء الشمال فقط ضبط الأسلحة الأتية* :🔷 137 بندقية ( منها 13 ايروسفت).🔷 267 مسدس (منها 103 ايروسفت).🔷 98 قنبلة يدوية.🔷 74 عبوات ناسفة.🔷 891 زجاجات حارقة.🔷 3279 قواعد العاب نارية + 920 مفرقعات🔷 6 قذائف ار بي جي.*منذ بداية العام، تم إلقاء القبض على 1097 مشتبه بحيازتة أسلحة غير قانونية استخدامها والتجارة بها. هذا وأدت التحقيقات المهنية والسريعة حتى الآن إلى تقديم 109 لائحة اتهام وتم توقيف 112 مشتبة حتى نهاية الإجراءات القانونية ضدهم*.*ستواصل شرطة إسرائيل مكافحة ظاهرة حيازة وإستخدام الاسلحة غير القانونية في المجتمع العربي، بشكل حازم، في كل المحاور بهدف الحد من هذة الظاهرة بالتعاون مع القيادات المستعدة من اجل العمل على تقليص كل ما يتعلق بظواهر العنف،حيث تقوم الشرطة بعمليات تحقيق مهنية وسريعة من أجل رصد المتورطين الذين يضرون بمستوى الحياة المعياري للمجتمع ويشكلون الخطر على حياة الأبرياء*