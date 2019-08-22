نانسي, عجرم, تتألق, في, مهرجان, صلالة,

وارتدت نانسي عجرم في الحفل فستانا أزرق جذابا أظهرها في كامل أناقتها وجمالها.وتألقت نانسي عجرم خلال الحفل بباقة من أجمل أغنياتها التي تفاعل معها جمهور الحفل بحرارة شديدة، من بينها “حاسة بيك”، و”الدنيا حلوة”، وغيرها من الأغاني.

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا ضخما بسلطنة عمان ضمن مهرجان صلالة السياحي، وسط حضور جماهيري كبير.

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