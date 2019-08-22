تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-22 10:45:08 نساء السعودية يطالبن بالمزيد من الحريات والحقوق بعد إلغاء الوصاية عليهن |  2019-08-22 10:40:23 من العام المقبل.. بطاقة حج ذكية تغني عن جواز السفر |  2019-08-22 10:34:32 ذا روك الأعلى أجرا - جنى 89.4 مليون دولار خلال عام واحد |  2019-08-22 10:33:08 طهران تكشف عن منظومة صاروخية جديدة للدفاع الجوي |  2019-08-21 22:36:07 لقاء مفتوح في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا مع بيني غانتس وبوجي يعالون |  2019-08-22 10:27:41 اعتقال 5 مشتبهين من كفركنا بعد ضبط بندقية كارلو وكمية ذخيرة |  2019-08-22 10:18:15 الشرطة تعالج جسما مشبوها عثر عليه في ساحة مجلس يركا |  2019-08-22 10:17:08 ثانوية عيلوط تحصد نسبة بجروت 75% |  2019-08-22 10:00:08 بلدية الناصرة تجهز المدارس للسنة الدراسية القادمة |  2019-08-22 09:55:27 المحكمة تنظر بطلب الزام بلدية ام الفحم اقامة الحفل الغنائي للفنان تامر نفار المقرر لليوم بعد قرار الغائه |  2019-08-22 09:14:52 سخنين - الأشقاء عنان وأحمد وأيمن بدارنة يبادرون بتحويل منزلهم نقطة انطلاق لسيارة إسعاف خدمة للأهالي |  2019-08-22 09:05:57 تحول تاريخي- عودة لا يستبعد الانضمام لائتلاف برئاسة غانتس |  2019-08-22 09:02:56 ملك الأردن يدعو لتكثيف الجهود للتوصل لسلام عادل |  2019-08-22 07:26:54 واشنطن تضيّق الخناق على أطفال المهاجرين بهذا القانون الجديد |  2019-08-22 07:20:29 الطقس: أجواء حارة..وارتفاع على درجات الحرارة |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نانسي عجرم تتألق في مهرجان صلالة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا ضخما بسلطنة عمان ضمن مهرجان صلالة السياحي، وسط حضور جماهيري كبير.



 وارتدت نانسي عجرم في الحفل فستانا أزرق جذابا أظهرها في كامل أناقتها وجمالها.


وتألقت نانسي عجرم خلال الحفل بباقة من أجمل أغنياتها التي تفاعل معها جمهور الحفل بحرارة شديدة، من بينها “حاسة بيك”، و”الدنيا حلوة”، وغيرها من الأغاني.




كلمات متعلقة

نانسي, عجرم, تتألق, في, مهرجان, صلالة,

تابعونــا

نادين الراسي تثير الحيرة والفضول بمعايدة رومنسية لهذا الإعلامي. نادين الراسي تثير الحيرة والفضول بمعايدة رومنسية لهذا الإعلامي. 2019-08-21 | 15:57:06

نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة قديمة...

شيرين عبد الوهاب تتحايل على محبيها.. وهكذا أخفت حملها شيرين عبد الوهاب تتحايل على محبيها.. وهكذا أخفت حملها 2019-08-21 | 14:14:47

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة ​شيرين عبد الوهاب​ برفقة...

إليسا تصدر أول تعليق بعد "عاصفة الاعتزال" إليسا تصدر أول تعليق بعد "عاصفة الاعتزال" 2019-08-21 | 12:00:24

خلف إعلان إليسا، الاثنين، قرار اعتزالها العالم الفني صدمة وسط جمهورها ومتابعيها،...

حسين الجسمي يطلق اغنيته الجديدة دنيا - استمعوا حسين الجسمي يطلق اغنيته الجديدة دنيا - استمعوا 2019-08-21 | 10:58:41

عمل غنائي جديد يجتمع به سمو الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد وسعادة الفنان حسين...

هيفا وهبي تكشف الأسباب التي دفعت إليسا لإتخاذ قرار الإعتزال هيفا وهبي تكشف الأسباب التي دفعت إليسا لإتخاذ قرار الإعتزال 2019-08-21 | 09:49:58

أعلنت الفنانة هيفاء وهبي الأسباب التي دفعت الفنانة إليسا إلى الاعتزال، وذلك إثر...

كيف رد كاظم الساهر على خبر إنفصاله عن خطيبته! كيف رد كاظم الساهر على خبر إنفصاله عن خطيبته! 2019-08-20 | 18:46:27

رد النجم كاظم الساهر على الشكوك والتساؤلات التي انتشرت في الفترة السابقة حول...

بعد اعتزالها.. من شتم وردت عليه إليسا “إلتزم الأدب”؟ بعد اعتزالها.. من شتم وردت عليه إليسا “إلتزم الأدب”؟ 2019-08-20 | 15:06:38

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بإعلان الفنانة اللبنانية إليسا أن...

هيفاء وهبي تكشف للمرة الاولى تفاصيل مرضها هيفاء وهبي تكشف للمرة الاولى تفاصيل مرضها 2019-08-20 | 13:00:40

تحدثت النجمة هيفاء وهبي عن فترة مرضها التي مرت بها في الفترة الماضية، وردت على كل...

زينة تستفز احمد عز بصورة بالشورت: “كيف انتصرت؟” زينة تستفز احمد عز بصورة بالشورت: “كيف انتصرت؟” 2019-08-20 | 12:00:48

نشرت الفنانة المصرية زينة عبر حسابها على انستغرام صورة جديدة لها وذلك بعد الاشكال...

ياسمين صبري تشعل انستغرام بإطلالة حمراء وطبق سوشي! ياسمين صبري تشعل انستغرام بإطلالة حمراء وطبق سوشي! 2019-08-20 | 10:39:37

نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الفحماوية اخصائية اجتماعية قسم الرفاه بلدية ام الفحم خديجة محاجنة غزالة مدينة ام الفحم مشتبهون اعتقال شبان مصرع عربيا حوادث الطرق منذ بداية العام 80 اعتداء محامي عمران خطيب نقله الى المستشفى اصابة الناصرة مكتبه نتسيرت عيليت ام . الفحم القدس الاقصى مظاهرة بالروح بالدم نفديك اقصى د.سهيل نصر الله شفاعمرو مدير عام جديد تعيين مستشفى بوريا الطائفة الدرزية تحتفل زيارة سنوية مقام النبي الخضر كفر ياسيفرفايعه احمد سالم قرية قرب ام الفحم قتل الفتى اطلاق نار أمر حظر نشر تفاصيل بلال ابو رومي جنازة سيول وادي رأس علي قرب قرية ابطن تشييع جثمان مثواه الاخير مدينة مصرع الشاب دار المعلمين حيفا تخريج طلاب اللقبين الاول والثاني الطيبي تاريخ الكنيست انزال وزير عن المنصة تساقط ثلوج جبل الشيخ تزلج موقع اغلاق تراكم امطار الطقس حادث طرق مروع انقلاب سيارة اصابة متوسطة طفيفة شرطة اسعاف مستشفى نهاريا القدس عبوة ناسفة حقيبة اعتقال تفجير احباط فلسطيني الشرطة الاسعاف اسرائيل مدينة الطعام لم يعجبه اعتقال شاب اضرام النار حرق مطعم شوارما قداس جناز المسيح كنائس عبلين قرية مشاركة واسعة فصح مجيد اهالي قرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com