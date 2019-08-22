نانسي, عجرم, تتألق, في, مهرجان, صلالة,

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نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة قديمة...
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة شيرين عبد الوهاب برفقة...
خلف إعلان إليسا، الاثنين، قرار اعتزالها العالم الفني صدمة وسط جمهورها ومتابعيها،...
عمل غنائي جديد يجتمع به سمو الأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد وسعادة الفنان حسين...
أعلنت الفنانة هيفاء وهبي الأسباب التي دفعت الفنانة إليسا إلى الاعتزال، وذلك إثر...
رد النجم كاظم الساهر على الشكوك والتساؤلات التي انتشرت في الفترة السابقة حول...
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بإعلان الفنانة اللبنانية إليسا أن...
تحدثت النجمة هيفاء وهبي عن فترة مرضها التي مرت بها في الفترة الماضية، وردت على كل...
نشرت الفنانة المصرية زينة عبر حسابها على انستغرام صورة جديدة لها وذلك بعد الاشكال...
نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها...