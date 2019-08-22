الشرطة, تعالج, جسما, مشبوها, عثر, عليه, في, ساحة, مجلس, يركا,

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بحضور رئيس الكلية الاكاديمية العربية للتربية في اسرائيل- حيفا المحامي زكي كمال و...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : تواصل شرطة إسرائيل...
المحكمة المركزية في حيفا بصفتها محكمة للشؤون الادارية تنظر في الطلب المستعجل...
لقي الشاب تامر حاج يحيى (19 عاما) من الطيبة مصرعه فجر اليوم الخميس متأثرا بجراحه اثر...
من انقذ نفسا فكأنما انقذ الناس جميعا، مما يثلج الصدر وينمي روح العطاء لدى شبابنا...
أكد رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة أنه لا يستبعد احتمال أن توصي قائمته الرئيس...
يكون الجو اليوم الخميس، حارا الى شديد الحرارة ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة...
جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء ان حادث طرق في منطقة مفتوحة مساء اليوم...
من انقذ نفسا فكأنما انقذ الناس جميعا، مما يثلج الصدر وينمي روح العطاء لدى شبابنا...
أصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء اليوم الاربعاء بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن...