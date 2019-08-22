الشرطة, تعالج, جسما, مشبوها, عثر, عليه, في, ساحة, مجلس, يركا,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:

الشرطة شرعت بالتحقيق إثر تلقي بلاغ في مركز الطوارى 100 حول العثور على جسم مشبوه في مدخل مصف مبنى المجلس المحلي يركا.خبراء المتفجرات يعالجون في هذه الاثناء الجسم المشبوه وفي وقت لاحق سوف يتم نقل مواد البينات لفحص في مختبر المتفجرات.الى جانب ذلك تجري قوات الشرطة عمليات مسح وتمشيط لازالة اي شبه لخطر على الجمهور في المنطقة.يتم التحقيق بما في ذلك فحص الخلفية لوقوع الحادث.الصورة توضيحية ...