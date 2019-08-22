ثانوية, عيلوط, تحصد, نسبة, بجروت, 75%,

نشرت وزارة التعليم امس اخر المعطيات المتعلقة بنتائج البجروت النهائية لصيف 2019 التي اظهرت حصول المدرسة الثانوية متعددة المجالات "عمال" عيلوط على نسبة استحقاق شهادات البجروت وصلت الى 75% . كما واعتبرت الوزارة المدرسة الثانوية من ضمن المجموعة الأولى من المدارس المتفوقة على مستوى البلاد للمرة الأولى ليحصل المعلمين في المدرسة على مكافأة مالية تصل الى اكثر من 8 آلاف شيكل تقديرا لجهودهم في احداث التغيير الجوهري في المدرسة بحسب متغيرات عديدة منها التحصيل العلمي، المناخ التعليمي، تقليص نسبة العنف وما الى ذلك..

وبهذه المعطيات تستمر المدرسة مسيرة التقدم والتطور نحو الافضل خاصة فيما يتعلق بنسبة الاستحقاق بعد ان احتلت على مدار سنوات عديد قاع اللائحة من حيث نسبة استحقاق الطلاب شهادات البجروت .وقالت مديرة المدرسة المربية رانيا منصور ان هذه النتائج تدل على الجهود الجبارة التي بذلها الطاقم التدريسي في المدرسة على مدار السنوات الاخيرة في شتى الاصعدة مشيرة الى ان العمل لم يتضمن فقط رفع التحصيل العلمي ونسبة الاستحقاق، بل وشمل ايضا تغيير مفاهيم الطلاب وتذويتهم لأهمية العلم والتعلم والحصول على شهادات الاستحقاق التي بدونها لا يمكن التقدم بأي عمل مستقبلا في مرحلة ما بعد المدرسة.واضافت ايضا ان المعطيات تؤكد لنا مجددا اننا استطعنا القضاء بشكل كامل على نسبة الفش في امتحانات البجروت وان اي نسبة نجاح للطلاب هي ثمرة جهد وتعب للطالب نفسة ولطاقم المعلمين المعطاء الذي لم بتواني في تكريس الوقت والمجهود لتمرير المواد اللازمة لكافة الطلاب.وعشية بدء العام الدراسي الجديد قالت مديرة المدرسة ان العمل جار على قدم وساق لافتتاح السنة الجديدة واستقبال طلاب المدرسة مع التشديد على افتتاح تخصص الفيزياء من جديد وتوسيع دائرة الطلاب المتقدمين لـ 5 وحدات رياضيات وتوسيع تخصص البيولوجيا ايضا لتقدم المدرسة لطلابها تخصصات شتى تضمن لهم شروط افضل للاستمرار في الحياة الاكاديمية مستقبلا . وشكرت منصور في كلمتها كافة المعلمين في المدرسة والعاملين فيها واهالي البلدة الذين ابدوا خلال السنوات الاخيرة تعاونا كبيرا لإنجاح المسيرة التعليمية فيما لمصلحة ابنائهم. كما وقدمت شكرها للمجلس المحلي في القرية لتعاونه الدائم مع ادارة المدرسة للنهوض بالمسيرة التعليمية قدما.