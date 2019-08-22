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بلدية الناصرة تجهز المدارس للسنة الدراسية القادمة



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تقوم الطواقم في قسم صيانة المدارس في بلدية الناصرة بالعمل المتواصل داخل مؤسسات البلدية التعليمية والتي كانت قد بدأت به منذ بداية العطلة الصيفية 2019/6/30 وتتنوع هذه الأعمال بين رشق ودهان وتصليحات مختلفة وأعمال حدائق وبستنة وتنظيف وترميم.


وكان مدراء المدارس قد قدموا طلباتهم وتوجهاتهم لذوي الاختصاص في البلدية مع نهاية العام الدراسي المنصرم حيث بدأت طواقم العمل كما هو معتاد بتنفيذ هذه المطالب لكي تفتتح السنة الدراسية لعام 2019-2020


كما هو متوقع وقد توفرت كافة الاحتياجات اللازمة في المؤسسات التعليمية في المدينة.


في زيارة سريعة لبعض هذه المدارس الابتدائية والثانوية وصفوف البساتين تابع الطاقم الاعلامي في بلدية الناصرة صيرورة العمل واضعاً برنامجا يكفل زيارة كافة المدارس والحضانات وصفوف البساتين في المدينة.





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