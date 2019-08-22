المحكمة, تنظر, بطلب, الزام, بلدية, ام, الفحم, اقامة, الحفل, الغنائي, للفنان, تامر, نفار, المقرر, لليوم, بعد, قرار, الغائه,

كلمات متعلقةالمحكمة, تنظر, بطلب, الزام, بلدية, ام, الفحم, اقامة, الحفل, الغنائي, للفنان, تامر, نفار, المقرر, لليوم, بعد, قرار, الغائه,
بحضور رئيس الكلية الاكاديمية العربية للتربية في اسرائيل- حيفا المحامي زكي كمال و...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : تواصل شرطة إسرائيل...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: الشرطة شرعت...
لقي الشاب تامر حاج يحيى (19 عاما) من الطيبة مصرعه فجر اليوم الخميس متأثرا بجراحه اثر...
من انقذ نفسا فكأنما انقذ الناس جميعا، مما يثلج الصدر وينمي روح العطاء لدى شبابنا...
أكد رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة أنه لا يستبعد احتمال أن توصي قائمته الرئيس...
يكون الجو اليوم الخميس، حارا الى شديد الحرارة ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة...
جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء ان حادث طرق في منطقة مفتوحة مساء اليوم...
من انقذ نفسا فكأنما انقذ الناس جميعا، مما يثلج الصدر وينمي روح العطاء لدى شبابنا...
أصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء اليوم الاربعاء بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن...