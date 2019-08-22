المحكمة, تنظر, بطلب, الزام, بلدية, ام, الفحم, اقامة, الحفل, الغنائي, للفنان, تامر, نفار, المقرر, لليوم, بعد, قرار, الغائه,

المحكمة المركزية في حيفا بصفتها محكمة للشؤون الادارية تنظر في الطلب المستعجل الذي تقدمت به جمعية حقوق المواطن لالزام بلدية ام الفحم لاقامة الحفل الغنائي للفنان تامر نفار بعد قرار الغائه.ويشار الى ان الحفل كان المفترض اقامته مساء اليوم الخميس في قاعة السينماتيك بالمدينة

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