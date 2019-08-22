مصرع, تامر, حاج, يحيى, (19, عاما), من, الطيبة, بحادث, طرق,

لقي الشاب تامر حاج يحيى (19 عاما) من الطيبة مصرعه فجر اليوم الخميس متأثرا بجراحه اثر تعرضه لحادث طرق وقع ليلة امس بعد انقلاب سيارة على شارع 444 قرب المدينة.

وكان الشاب اصيب باصابات خطيرة ونقل الى المستشفى لاستكمال علاجه هناك الا ان المحاولات باءت بالفشل وتم اقرار وفاته صباح اليوم متأثرا بجراحه .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.