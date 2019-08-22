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يعارض مسئولو باريس سان جيرمان، طلب مدرب الفريق، توماس توخيل، بشأن اللاعب...
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موعد الإعلان عن شعار نهائيات بطولة كأس...
يبدو أن مسلسل مستقبل نيمار دا سيلفا مع باريس سان جيرمان، قد وصل لآخر حلقاته، إذ...
أكد تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، أن برشلونة قدم عرضًا جديدًا لباريس سان...
أكد كريستيانو رونالدو في مقابلة عرضها التلفزيون البرتغالي أمس، أن عام 2018 كان...
كشفت شبكة "ESPN" الرياضية، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان سترفض عرض نادي برشلونة...
أفادت تقارير إنجليزية بأن ليفربول لم يكن مهتمًا أبدًا بإعادة لاعبه السابق فيليب...
علّق المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على تطبيق تقنية الفيديو المساعد مؤخرًا في...
كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الثلاثاء، عن خبر سار بشأن احتمالية عودة البرازيلي...
أصدر نادي مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن نجمه الفرنسي بول بوجبا،...