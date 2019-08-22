سخنين - الأشقاء عنان وأحمد وأيمن بدارنة يبادرون بتحويل منزلهم نقطة انطلاق لسيارة إسعاف خدمة للأهالي

من انقذ نفسا فكأنما انقذ الناس جميعا، مما يثلج الصدر وينمي روح العطاء لدى شبابنا وجود كادر تطوعي أمثال الأخوة المضمدين الثلاثة عنان، احمد وايمن بدارنه من سخنين والذين يعملوا منذ سنوات في نجمة داوود الحمراء.وبادر الاشقاء بتحويل منزلهم نقطة انطلاق لسيارة إسعاف خدمة للأهاليففي الايام الاخيرة تم اضافة سيارة اسعاف لمجموعة من سيارات الاسعاف العاملة في مدينة سخنين، وسيشغلها الاخوة الثلاثة بتطوع تام خلال 24 ساعه طيلة ايام الاسبوع.وقد حل أمس مدير لواء منطقة آشر إيلي بيرتس "אלי פרץ" ومساعديه "בת שבע וליאור פדידה" ضيوفا على سخنين وسلموا سيارة الاسعاف للأخوة بدارنة، وقاموا بتكريمهم على هذه الخطوة المميزة، وتم الاعلان عن البدء بعمل سيارة الاسعاف خدمة لأهل سخنين والمنطقة.