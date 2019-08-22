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تحول تاريخي- عودة لا يستبعد الانضمام لائتلاف برئاسة غانتس



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 أكد رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة أنه لا يستبعد احتمال أن توصي قائمته الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين بإسناد مهمة تشكيل الحكومة القادمة الى رئيس حزب "ازرق ابيض" بيني غانتس وتنضم الى ائتلاف بقيادته.



جاءت أقواله في حديث لصحيفة يديعوت أحرونوت، التي أشارت إلى أن ذلك يعدّ تغييرا تاريخيا في الموقف التقليدي للأحزاب العربية.

وكانت هذه الأحزاب قد دعمت سابقا حكومات للوسط واليسار وانضمت أحيانا الى كتل مانعة لها ولكن دائما من مقاعد المعارضة.

وقال النائب عودة إن قائمته تشترط انضمامها الى ائتلاف للوسط واليسار بتعهد الائتلاف بتحسين ظروف المجتمع العربي في مجالات التخطيط والبناء والرفاه ومحاربة العنف، الى جانب الغاء قانون القومية واستئناف المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين.

وردًّا على سؤال ناحوم برنياع من يديعوت احرونوت اذا كانت هناك امكانية مرة ما لدخول الائتلاف الحكومي. قال النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة:


نعم! إذا نُفذت الشروط التالية:

١. انهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل.

٢. لن نكون بائتلاف اذا كان المواطنون العرب مواطنين درجة ب، وبضمن ذلك

أ. إلغاء قانون القومية.

ب. إلغاء قانون كمينتس، توسيع مسطحات الأراضي والغاء هدم البيوت.

ج. خطة حقيقة وناجحة لاستئصال العنف والجريمة.

د. إقامة أول مدينة عربية، مستشفى رسمي بمدينة عربية وجامعة عربية.

ه. ميزانيات للسلطات المحلية.

٣. عدل اجتماعي لكل المواطنين، للفقراء العرب واليهود بما في ذلك رفع مخصصات التأمين للمسنين.

وقال عودة انه لا يرى شريكًا لقضايا السلام والمساواة والعدل الاجتماعي الذي يطرحه. ولكن ليكونوا هم بموقع المدافعين والرافضين وليس نحن.




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