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ملك الأردن يدعو لتكثيف الجهود للتوصل لسلام عادل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد الملك الأردني عبدالله الثاني، ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



جاء ذلك خلال لقائه في قصر الحسينية بعمان، وفدا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي في اجتماع ركز على علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والمستجدات في المنطقة.


كما تناول اللقاء، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الجهود المبذولة لإعادة تحريك عملية السلام، وما تشهده المنطقة من أزمات، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.




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