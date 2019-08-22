واشنطن, تضيّق, الخناق, على, أطفال, المهاجرين, بهذا, القانون, الجديد,

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ، أنها ستزيل الحد القانوني لمدة احتجاز أطفال المهاجرين، في إطار حملتها على الحدود ضد المهاجرين غير الشرعيين.

وذكرت وزارة الأمن الوطني أنها ستنهي اتفاق "فلورز سيتلمنت" بشأن التوطين، والذي أبرم عام 1997، وينص على أن الحكومة لا يمكنها احتجاز أطفال المهاجرين أكثر من 20 يوما.وبموجب سياسة جديدة يبدأ تطبيقها خلال 60 يوما، ستصبح مدة احتجاز الأطفال أو عائلاتهم مفتوحة، وفقا لوكالة "فرانس برس".وتهدف هذه الخطوة إلى إحباط آمال المهاجرين في الإفراج عنهم بعد اعتقالهم من قبل سلطات الحدود الأميركية، والاندماج بين صفوف السكان الأميركيين.