تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-22 07:26:54 واشنطن تضيّق الخناق على أطفال المهاجرين بهذا القانون الجديد |  2019-08-22 07:20:29 الطقس: أجواء حارة..وارتفاع على درجات الحرارة |  2019-08-22 00:51:32 إصابة خطيرة في حادث طرق ذاتي على شارع 444 قرب الطيبة |  2019-08-22 00:48:34 الطائرات الاسرائيلية تقصف مواقعا شمال قطاع غزة |  2019-08-21 20:57:22 اصابة 3 اشخاص في حادث طرق قرب صفورية |  2019-08-21 22:52:52 مبادرة تطوعية للأخوة عنان وأحمد وأيمن بدارنة بتحويل منزلهم نقطة انطلاق لسيارة إسعاف خدمة لأهالي سخنن والمنطقة |  2019-08-21 23:07:34 رفلين يناقش هاتفيًا تصريحات ترامب مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي |  2019-08-21 23:04:33 سان جيرمان يعارض طلب توخيل بشأن نيمار |  2019-08-21 22:30:54 اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن خلال شجار في الطيرة |  2019-08-21 22:36:07 لقاء مفتوح في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا مع بيني غانتس وبوجي يعالون |  2019-08-21 22:34:35 نطير فوق الجلبوع – مرجان المناطيد بالجلبوع يتميّز في نسخته العاشرة |  2019-08-21 22:32:13 إطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه المستوطنات |  2019-08-21 15:55:06 مقتل ملحن فرنسي على يد دب مفترس |  2019-08-21 15:54:06 الـ "فيفا" يكشف موعد الإعلان عن شعار مونديال قطر 2022 |  2019-08-21 15:51:57 مواطنو دولة عربية واحدة يمكنهم دخول روسيا من دون "فيزا" |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

واشنطن تضيّق الخناق على أطفال المهاجرين بهذا القانون الجديد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ، أنها ستزيل الحد القانوني لمدة احتجاز أطفال المهاجرين، في إطار حملتها على الحدود ضد المهاجرين غير الشرعيين.



وذكرت وزارة الأمن الوطني أنها ستنهي اتفاق "فلورز سيتلمنت" بشأن التوطين، والذي أبرم عام 1997، وينص على أن الحكومة لا يمكنها احتجاز أطفال المهاجرين أكثر من 20 يوما.


وبموجب سياسة جديدة يبدأ تطبيقها خلال 60 يوما، ستصبح مدة احتجاز الأطفال أو عائلاتهم مفتوحة، وفقا لوكالة "فرانس برس".


وتهدف هذه الخطوة إلى إحباط آمال المهاجرين في الإفراج عنهم بعد اعتقالهم من قبل سلطات الحدود الأميركية، والاندماج بين صفوف السكان الأميركيين.




كلمات متعلقة

واشنطن, تضيّق, الخناق, على, أطفال, المهاجرين, بهذا, القانون, الجديد,

تابعونــا

رفلين يناقش هاتفيًا تصريحات ترامب مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي رفلين يناقش هاتفيًا تصريحات ترامب مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي 2019-08-21 | 23:07:34

تحدث الرئيس الاسرائيلي رؤوفين رفلين مساء اليوم هاتفيا مع رئيسة مجلس النواب...

مواطنو دولة عربية واحدة يمكنهم دخول روسيا من دون "فيزا" مواطنو دولة عربية واحدة يمكنهم دخول روسيا من دون "فيزا" 2019-08-21 | 15:51:57

أظهرت بيانات موقع Passportindex أن حملة جواز السفر الإماراتي يمكنهم دخول روسيا بغرض...

الديوان الملكي الأردني ينعى الأميرة دينا عبدالحميد الديوان الملكي الأردني ينعى الأميرة دينا عبدالحميد 2019-08-21 | 13:28:27

نعى الديوان الملكي الأردني، بمزيد من الحزن الأميرة دينا عبدالحميد، رحمها الله،...

إسطنبول تمدد مهلة "ترحيل السوريين" إسطنبول تمدد مهلة "ترحيل السوريين" 2019-08-21 | 12:00:29

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم ، أن تركيا مددت حتى 30 أكتوبر المهلة...

رغد صدام حسين تنشر رسالة خطية نادرة لأبيها رغد صدام حسين تنشر رسالة خطية نادرة لأبيها 2019-08-21 | 05:56:34

نشرت الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اليوم الثلاثاء، رسالة نصية...

تعرض قاعدة تابعة للحشد الشعبي العراقي لغارة جوية تعرض قاعدة تابعة للحشد الشعبي العراقي لغارة جوية 2019-08-20 | 22:22:24

أفادت قناة العربية انه تم قصف مخزن للعتاد تابع لميليشيات حزب الله العراقي في...

النائبتان طليب وعمر تهاجمان إسرائيل النائبتان طليب وعمر تهاجمان إسرائيل 2019-08-20 | 17:17:15

أوضحت النائبة الأميركية عن الحزب الديمقراطي، وهي من أصول فلسطيني، رشيدة طليب،...

مسؤول إيراني: سنسمع صوت تحطم عظام واشنطن إن ألغت روسيا والصين تعاملهما بالدولار مسؤول إيراني: سنسمع صوت تحطم عظام واشنطن إن ألغت روسيا والصين تعاملهما بالدولار 2019-08-20 | 16:00:00

أكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان، أن...

مرشح الرئاسة الأميركية ساندارز: لا يمكن السكوت على الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني مرشح الرئاسة الأميركية ساندارز: لا يمكن السكوت على الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني 2019-08-20 | 09:33:21

قال مرشح الرئاسة الأميركية السيناتور بيرني ساندارز، إنه لا يمكن السكوت على...

فرار 9 آلاف شخص من حريق غابات في جزر الكناري فرار 9 آلاف شخص من حريق غابات في جزر الكناري 2019-08-20 | 06:49:17

أعلنت سلطات جزر الكناري الإسبانية، اليوم ، أن عدد من تم إجلاؤهم بسبب حريق غابات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids لؤي رنين سواعد شفاعمرو رباعية اطفال مستشفى رمبام 3 بنات ولد ولادة زوجان طمرة للجنة الشعبية اضراب مدارس شامل محلات تجارية انجاح مجلس محلي طرعان رئيس مجلي عماد دحلة امين جائزة الادارة المالية السليمة اعتقال رجل الخمسينات من عمره من القدس بشبهة اغتصاب ابنتيه طلاب ثانوية شعب عدم توفر مكيفات صفوف مظاهرة احتجاج احتراق شاحنة سيارة دون اصابات ميشور ادوميم شمارف القدس اطفاء اخماد حريق شريط فيديو فيسبوك اعتداء على مواطن عربي قرب مفرق حورة الشرةالشيخ زيدان عابد الناصرة دعمنا وقف الى جانبنا اسراء اطلاق سراح التفافي الناصرة 3 اصابات كاقم مرام ميديكال الطبي . حادث طرق سيارات خصوصية زيارة مقام النبي شعيب حطين الدروز الطائفة المعروفية الشيخ موفق طريفلدغة أفعى اصابة رجل عبلين متوسطة طاقم الزهراوي الطبي طمرة قرية مستشفى الجلمة جنين اغلاق معبر الجيش عالقون طلاب الجامعة الامريكية لليوم الثاني التوالي الشاب مصرع احمد شهوان اكسال قرية مصرع حادث طرق مروع شمال البلاد لدغة افعى سامة مواطن الشمال ابتلعت فأرا مستشفى صفد زيف ام الفحم اتلاف دجاج لحوم 800 كغم بلدية قسم الصحة الخدمات البطرية منتهية الصلاحية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com