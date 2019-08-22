إصابة, خطيرة, في, حادث, طرق, ذاتي, على, شارع, 444, قرب, الطيبة,

أصيب شخص بجراح خطيرة، في حادث طرق ذاتي، وقع بعد منتصف الليلة الماضية، على شارع 444 المحاذي لمدينة الطيبة.

وعلم أن الحادث نجم عن إنقلاب مركبة، على ما يبدو فقد سائقها السيطرة عليها.طواقم الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث ، وعملت على تقديم الإسعاف الأولي للمصاب، استدعت طواقم الإسعاف المكثف لنقل المصاب إلى المستشفى.