الطائرات, الاسرائيلية, تقصف, مواقعا, شمال, قطاع, غزة,

وأفادت مصادر محلية أن طائرة حربية اطلقت صواريخ على مواقع لحركة حماس دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.وجاء هذا القصف رداً على اطلاق صواريخ من قطاع غزة على مستوطنات الغلاف الليلة الماضية .

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، الليلة الماضية، مواقع لحركة حماس شمال قطاع غزة.

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