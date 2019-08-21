اصابة, 3, اشخاص, في, حادث, طرق, قرب, صفورية,

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جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء ان حادث طرق في منطقة مفتوحة مساء اليوم الاربعاء ، اسفر عن اصابة رجل بجراح متوسطة وشابتين بجراح طفيفة.

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