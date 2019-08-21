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مبادرة تطوعية للأخوة عنان وأحمد وأيمن بدارنة بتحويل منزلهم نقطة انطلاق لسيارة إسعاف خدمة لأهالي سخنن والمنطقة



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من انقذ نفسا فكأنما انقذ الناس جميعا، مما يثلج الصدر وينمي روح العطاء لدى شبابنا وجود كادر تطوعي أمثال الأخوة المضمدين الثلاثة عنان، احمد وايمن بدارنه والذين يعملوا منذ سنوات في نجمة داوود الحمراء.


ففي الايام الاخيرة تم اضافة سيارة اسعاف لمجموعة من سيارات الاسعاف العاملة في مدينة سخنين، وسيشغلها الاخوة الثلاثة بتطوع تام خلال 24 ساعه طيلة ايام الاسبوع.


وقد حل أمس مدير لواء منطقة آشر السيد إيلي بيرتس "אלי פרץ" ومساعديه "בת שבע וליאור פדידה" ضيوفا على سخنين وسلموا سيارة الاسعاف للأخوة بدارنة، وقاموا بتكريمهم على هذه الخطوة المميزة، وتم الاعلان عن البدء بعمل سيارة الاسعاف خدمة لأهل سخنين والمنطقة.





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