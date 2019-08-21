رفلين, يناقش, هاتفيًا, تصريحات, ترامب, مع, رئيسة, مجلس, النواب, الأمريكي,

تحدث الرئيس الاسرائيلي رؤوفين رفلين مساء اليوم هاتفيا مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في أعقاب أقوال الرئيس دونالد ترامب من أن أي مواطن أمريكي يهودي يصوت لصالح الحزب الديمقراطي يعاني الجهل أو عدم الإخلاص.

وقال رفلين إن الولايات المتحدة وإسرائيل تقيمان علاقات تاريخية تستند الى صداقة عميقة وجريئة وقيم مشتركة لا تنبثق عن انتماء سياسي مهما كان.