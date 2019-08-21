سان, جيرمان, يعارض, طلب, توخيل, بشأن, نيمار,

يعارض مسئولو باريس سان جيرمان، طلب مدرب الفريق، توماس توخيل، بشأن اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وذكرت صحيفة "سبورت" أن توخيل يدرس الدفع بنجمه البرازيلي ضد تولوز، الأحد المقبل، في إطار الجولة الثالثة من عمر الدوري الفرنسي، حال ركود المفاوضات بشأن رحيله عن حديقة الأمراء.ويرغب توخيل في الاستعانة بخدمات نيمار أمام تولوز، خاصة بعد الهزيمة أمام رين في الجولة الماضية، رغم أن النجم البرازيلي ليس لديه نية لارتداء قميص سان جيرمان مجددًا.وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن توخيل تحدث مع المسئولين في سان جيرمان حول هذا الأمر، لكنهم يرون أن عدم مشاركته سيكون أفضل.ونوهت الصحيفة أن مسئولي سان جيرمان لا يرغبون في حدوث أي تصادم مع الجماهير، خاصة أن المباراة ستقام على ملعب حديقة الأمراء، بجانب عدم المخاطرة الجسدية باللاعب وهو على وشك الرحيل.وأوضح نيمار منذ عدة أيام، أنه ليس لديه نية للعب مع سان جيرمان مجددًا، لكنه يعلم أنه لا يستطيع إجبار النادي على ذلك، لأنه قد يُعاقب بشدة.