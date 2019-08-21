اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, للطعن, خلال, شجار, في, الطيرة,

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جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء ان حادث طرق في منطقة مفتوحة مساء اليوم...
من انقذ نفسا فكأنما انقذ الناس جميعا، مما يثلج الصدر وينمي روح العطاء لدى شبابنا...
بحضور رئيس الكلية الاكاديمية العربية للتربية في اسرائيل- حيفا المحامي زكي كمال و...
تزينت سماء الجلبوع فجر يوم الجمعة الماضي بعشرات المناطيد مختلفة الأشكال...
توعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن تتخذ واشنطن كل ما في وسعها لمنع...
عقب النائب عيساوي فريح على تصريح الرئيس الأمريكي ترامب ضد شريحة واسعة من الجمهور...
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الانفجارات المجهولة التي وقعت في...
تعرضت ابنة ضحية جريمة القتل، أمس في كفرقرع ، يوسف عربيد، لإصابة وصفت بالمتوسطة،...
نقلت طفلة رضيعة (عامان) من قرية ابو سنان الى مستشفى نهاريا حيث كانت تعاني من صعوبة...
تم الإفراج عن المشتبه بقتل الشاب بشار حكروش 20 عاما من كفركنا والذي قتل قبل 4 اسابيع...