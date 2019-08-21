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اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن خلال شجار في الطيرة



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أصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء اليوم الاربعاء بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن خلال شجار في مدينة الطيرة .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الشاب للمستشفى لاستكمال العلاج .

الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة خطيرة لشاب تعرض للطعن خلال شجار في الطيرة




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