اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, للطعن, خلال, شجار, في, الطيرة,

أصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء اليوم الاربعاء بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن خلال شجار في مدينة الطيرة .

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اصابة 3 اشخاص في حادث طرق قرب صفورية 2019-08-21 | 20:57:22 جاء في بيان صادر عن نجمة داوود الحمراء ان حادث طرق في منطقة مفتوحة مساء اليوم...

مبادرة تطوعية للأخوة عنان وأحمد وأيمن بدارنة بتحويل منزلهم نقطة انطلاق لسيارة إسعاف خدمة لأهالي سخنن والمنطقة 2019-08-21 | 22:52:52 من انقذ نفسا فكأنما انقذ الناس جميعا، مما يثلج الصدر وينمي روح العطاء لدى شبابنا...

لقاء مفتوح في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا مع بيني غانتس وبوجي يعالون 2019-08-21 | 22:36:07 بحضور رئيس الكلية الاكاديمية العربية للتربية في اسرائيل- حيفا المحامي زكي كمال و...

نطير فوق الجلبوع – مرجان المناطيد بالجلبوع يتميّز في نسخته العاشرة 2019-08-21 | 22:34:35 تزينت سماء الجلبوع فجر يوم الجمعة الماضي بعشرات المناطيد مختلفة الأشكال...

بومبيو يتوعد بمنع ناقلة النفط الإيرانية من تسليم حمولتها إلى سوريا بكل السبل 2019-08-21 | 16:00:00 توعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن تتخذ واشنطن كل ما في وسعها لمنع...

عيساوي فريح: علينا الحذر من سياسة التحريض والتخوين 2019-08-21 | 14:19:48 عقب النائب عيساوي فريح على تصريح الرئيس الأمريكي ترامب ضد شريحة واسعة من الجمهور...

نتنياهو: إيران ليست بمأمن والحبل على الجرار 2019-08-21 | 14:09:31 علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الانفجارات المجهولة التي وقعت في...

كفرقرع - الاعتداء على ابنة ضحية جريمة القتل أمس 2019-08-21 | 13:24:36 تعرضت ابنة ضحية جريمة القتل، أمس في كفرقرع ، يوسف عربيد، لإصابة وصفت بالمتوسطة،...

رضيعة من ابو سنان ابتلعت خاتما وهي تأكل كعكة وتقيأته 2019-08-21 | 12:12:31 نقلت طفلة رضيعة (عامان) من قرية ابو سنان الى مستشفى نهاريا حيث كانت تعاني من صعوبة...