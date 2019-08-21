لقاء, مفتوح, في, الكلية, الأكاديمية, العربية, للتربية, في, حيفا, مع, بيني, غانتس, وبوجي, يعالون,

بحضور رئيس الكلية الاكاديمية العربية للتربية في اسرائيل- حيفا المحامي زكي كمال و إدارة الكلية والعشرات من المحاضرين ورؤساء الأقسام والطلاب والموظفين وعدد من الضيوف بينهم رؤساء مجالس وشخصيات اجتماعية , شهدت الكلية يوم الأربعاء ندوة سياسية مفتوحة مع قادة حزب "ازرق ابيض" المرشح لرئاسة الحكومة رئيس الاركان السابق الجنرال بيني جانتس , والوزير السابق موشيه يعالون والجنرال رام بن براك .

وفي حديث للصنارة نت مع رئيس الكلية الاستاذ المحامي زكي كمال قال:"هذا البرنامج ضمن نهج تتبعه الكلية منذ سنوات وقبيل كل انتخابات يتمثل في كشف وإطلاع طلابها ومحاضريها على آخر المستجدات السياسية والحزبية واستعراض مواقف الأحزاب المشاركة في الانتخابات ومنحهم الفرصة الكاملة وغير المشروطة في مناقشة ممثلي الأحزاب المتخلفة وطرح اسئلتهم واستفساراتهم ومداخلاتهم المتعلقة بكافة القضايا السياسية والتعليمية والأكاديمية والاجتماعية والاقتصادية والحياتية التي تهم المواطنين العرب في البلاد.وقال:" اليوم سنطرح القضايا اللتي تعاني منها الاقلية العربية في البلاد وسنطالب بحقوقنا والنواقص ".خلال اللقاء تحدث كل من بيتي جانتس وموشيه يعالون ورام بن باراك , مؤكدين انهم في الطريق الصحيح نحو التغيير وانهم اقرب من اي مرة سابقة للوصول لرئاسة الحكومة .تفاصيل اوفى لاحقاً.