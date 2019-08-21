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نطير فوق الجلبوع – مرجان المناطيد بالجلبوع يتميّز في نسخته العاشرة



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تزينت سماء الجلبوع فجر يوم الجمعة الماضي بعشرات المناطيد مختلفة الأشكال والألوان، التي جاءت من كل دول العالم للمشاركة في مهرجان المناطيد العالمي العاشر في الجلبوع، والذي يقام في منتزه معيان حارود، حيث تجمهر نحو 7500 مواطن للاستمتاع بمشاهد المناطيد التي زيّنت المشهد بشكل رائع.


بالإضافة للمناطيد، فقد أقيم عرض طائرات خفيفة واجسام طائرة متعددة، وذلك وسط أجواء غاية في التميّز والجمال.

عوفيد نور، رئيس المجلس الإقليمي الجلبوع، قال: عشر سنوات ونحن نتميّز في هذا المهرجان، شعور رائع ولا مثيل له، في هذه الفعالية الأجمل على الإطلاق، نفتخر بالجلبوع وبثقافة الجلبوع وعام بعد عام يستمر هذا النجاح ويكبر، ونقابل الآلاف من المواطنين والمشاركين من كل دول العالم.

شركة "سكاي تارك للمناطيد" الإسرائيلية، أدارت الحدث وعرضت مناطيد جديدة .
تصوير: تساحي رايزل




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