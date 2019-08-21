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إطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه المستوطنات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اطلقت مساء اليوم قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات "غلاف غزة".


وذكرت المتحدث باسم الجيش "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه اسرائيل حيث تم تفعيل الانذار في منطقة مفتوحة فقط".
إطلاق قذيفة صاروخية من غزة باتجاه المستوطنات




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