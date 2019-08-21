مقتل, ملحن, فرنسي, على, يد, دب, مفترس,

عن عمر ناهز الـ 44 عاما، توفي الملحن الفرنسي جوليان غوتيه في كندا إثر هجوم دب مفترس عليه.

وذكر موقع France Musique، أن الملحن الفرنسي، جوليان غوتيه، سافر مع صديقته إلى كندا في إطار مشروع "Canoë-camping dans le grand nord canadien, sons, photos... et violoncelle!" الثقافي.وصرحت صديقة الملحن، التي كانت برفقته في الرحلة لـ صحيفة Le Parisien، أن الدب أمسك بصديقها النائم من رقبته وجره من الخيمة إلى الغابة.وتم اكتشاف جثة الملحن في العراء في اليوم التالي للحادثة.