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نعى الديوان الملكي الأردني، بمزيد من الحزن الأميرة دينا عبدالحميد، رحمها الله،...
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم ، أن تركيا مددت حتى 30 أكتوبر المهلة...
نشرت الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اليوم الثلاثاء، رسالة نصية...
أفادت قناة العربية انه تم قصف مخزن للعتاد تابع لميليشيات حزب الله العراقي في...
أوضحت النائبة الأميركية عن الحزب الديمقراطي، وهي من أصول فلسطيني، رشيدة طليب،...
أكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان، أن...
قال مرشح الرئاسة الأميركية السيناتور بيرني ساندارز، إنه لا يمكن السكوت على...
أعلنت سلطات جزر الكناري الإسبانية، اليوم ، أن عدد من تم إجلاؤهم بسبب حريق غابات...
تحدثت العضو في مجلس النواب الأمريكي، رشيدة طليب، عن ذكرياتها المتعلقة بزيارتها...
أعلنت الباراجواي إدراج حزب الله اللبناني وحركة حماس على قائمة المنظمات...