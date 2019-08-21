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عيساوي فريح: علينا الحذر من سياسة التحريض والتخوين



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عقب النائب عيساوي فريح على تصريح الرئيس الأمريكي ترامب ضد شريحة واسعة من الجمهور الأمريكي، بالقول:" رئيس الولايات المتحدة يصرح ان اليهود الذين يصوتون للحزب الديمقراطي هم (اما جهلة او ليس لديهم الولاء)، هذا التحريض والترهيب ليس هدفه مصلحة اليهود في امريكا بقدر ما يخدم مصلحة ترامب الانتخابية – الولايات المتحدة التي تنتظر الانتخابات السنة القادمة".



 وتابع النائب فريح يقول:" هذا النهج علينا نحن ايضا الحذر منه، وتجنبه خاصة حين يقع البعض في مستنقع التخوين والترهيب ونحن في اوج معركة الانتخابات للكنيست الإسرائيلي".




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