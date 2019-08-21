عيساوي, فريح:, علينا, الحذر, من, سياسة, التحريض, والتخوين,

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توعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن تتخذ واشنطن كل ما في وسعها لمنع...
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الانفجارات المجهولة التي وقعت في...
تعرضت ابنة ضحية جريمة القتل، أمس في كفرقرع ، يوسف عربيد، لإصابة وصفت بالمتوسطة،...
نقلت طفلة رضيعة (عامان) من قرية ابو سنان الى مستشفى نهاريا حيث كانت تعاني من صعوبة...
تم الإفراج عن المشتبه بقتل الشاب بشار حكروش 20 عاما من كفركنا والذي قتل قبل 4 اسابيع...
تعطل منظمة المعلمين الدراسة في المدارس الإعدادية والثانوية لدى افتتاح العام...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقى مركز الشرطة 100...
اصيب رجلان من كفرقرع , احدهما بجراح خطيرة واخر بجراح متوسطة اثر تعرضهما صباح اليوم...
تصادف، اليوم الأربعاء، الحادي والعشرين من آب، الذكرى الــ50 لإحراق المسجد الأقصى...
وافق جهاز المخابرت (الشاباك)، على السماح لأسرى حركة حماس من قطاع غزة بإجراء...