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شيرين عبد الوهاب تتحايل على محبيها.. وهكذا أخفت حملها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة للفنانة ​شيرين عبد الوهاب​ برفقة زوحها الفنان ​حسام حبيب​ وصديق مشترك لهما في المسبح.



حاولت شيرين الاحتيال على محبيها بطرافة والتقطت الصورة لها بطريقة ان لا يظهر جسمها ابدا نظرا الى ان مياه المسبح يخفيه.

 ورأى البعض ان شيرين ارادت تسريب هذه الصورة عن قصد لكي تطمئن محبيها بعد غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي من دون ان تكشف رسميا عن حملها بطفلها الاول من زوجها حسام.


يذكر ان شيرين متواجدة اليوم في الولايات المتحدة الاميركية بهدف وضع طفلها هناك.




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