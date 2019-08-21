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أعراض مرضية قريبة من القلب ولا علاقة لها به



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعتقد الإنسان أن قلبه يؤلمه كلما شعر بألم في الجهة اليسرى العليا من صدره. ولكن في الواقع هناك أعراض لا تمت بصلة إلى القلب مع أنها في المنطقة ذاتها.



وسبب الألم قد يكون:


العصبي الوربي- يظهر الألم في المنطقة القريبة من القلب، ولكن عند تناول أدوية خاصة بأمراض القلب لن يخف الألم. لأنه ناتج عن الأعصاب بين الأضلاع ويزداد ويخف عندما ينحني الإنسان أو يلتفت، أو نتيجة حركة يديه، وحتى عند الضحك.


الاضطراب العصبي- الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات العصبية يتعرضون عادة لنوبات قد تطول أو تقصر على شكل شعور بنغزات في منطقة القلب أو ألم ثاقب.


الإجهاد والاكتئاب- يمكن في هذه الحالة أن يشعر الإنسان بآلام النوبات القلبية في منطقة الرقبة والكتف. علما أن الخوف من نوبة قلبية محتملة يفاقم الحالة الصحية أكثر. وفي حالة الاكتئاب والإجهاد يكون الألم بسبب التشنج العضلي.




أمراض المعدة والبنكرياس- عادة يشعر الشخص بأن الألم في منطقة القلب، مع أن هذا الألم يظهر عادة بعد تناول الطعام أو بسبب الجوع.


النفخة- انتفاخ الأمعاء حالة شائعة تسبب الألم في منطقة القلب، جراء خلل في بعض وظائف القلب بسبب الضغط البدني.


مشكلات في العمود الفقري- ضعف العمود الفقري أو ظهور فتق في منطقة الصدر والضغط على النهايات العصبية كلها تسبب آلاما في منطقة القلب.


مع كل هذا، ينصح الأطباء بمراجعة أخصائي بأمراض وجراحة القلب عند الشعور بألم ما، لأنه هو فقط الذي يتمكن من تشخيص سبب ظهور هذا الألم في منطقة القلب




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