فيديو.., مجهول, يهاجم, رجلا, بسيف, في, حي, أمريكي,

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عن عمر ناهز الـ 44 عاما، توفي الملحن الفرنسي جوليان غوتيه في كندا إثر هجوم دب مفترس...
ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن كلبا ضرب مثالا كبيرا في الوفاء والمحبة، إذ مات...
استطاع تمساح التخلص من الأسر بعد أن انتقم، رغم تقييده، من أحد صياديه بطريقة شرسة...
أن يحكم على سارق الأموال أو القطع الأثرية أو غيرها بعقوبة السجن فهو أمر متوقع...
تمكن طفل هندي من تسلق قمة جبل "إلبروس" في روسيا، الأعلى ارتفاعا بين مجموعة الجبال...
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من اللقاءات المتلفزة والصور الخاصة...
أفادت وسائل إعلام مصرية، الاثنين، بتسمم عشرات المدعوين على إحدى حفلات الزفاف في...
نفذت طائرة "إيرباص-321" التابعة لشركة "أورال إيرلاينز" Ural Airlines في حقل زراعي يوم أمس...
أصيب رجل وزوجته بجروح خطيرة إثر تدخلهما لفض اشتباك حصل بين كلبهم من جهة وزاحف...
حذر عالم فلك من أن أي انفجار عظيم ثان قد يمزق الكون بما فيه إذا ما استمر بالاتساع...