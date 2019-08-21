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فيديو.. مجهول يهاجم رجلا بسيف في حي أمريكي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انتشر مقطع فيديو جديد يوثق حادثة مروعة جرت في حي سكني في ولاية فلوريدا الأمريكية، قام خلالها شخص مجهول بمهاجمة أحد السكان باستخدام سيف حاد، إلا أنه لم يتمكن من إيذائه.



ومازالت الشرطة تبحث عن المهاجم الذي التقطته عدسات كاميرات المراقبة الأمنية، بينما تشتبه بوجود خلاف شخصي سابق بين المهاجم والضحية.




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