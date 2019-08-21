نتنياهو:, إيران, ليست, بمأمن, والحبل, على, الجرار,

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الانفجارات المجهولة التي وقعت في مواقع لقوات الحشد الشعبي في العراق بالتهديد بأن "عناصر طهران ليسوا في مأمن".

ونقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (مكان) عن نتنياهو قوله حيث يزور أوكرانيا صباح يوم الأربعاء إن "إيران ليست في مأمن من قبضتنا في أي مكان".وردًا على سؤال عن الغارات الجوية في العراق المنسوبة للكيان الإسرائيلي تعهد نتنياهو-بحسب الهيئة- بالتصدي لعناصر طهران في كل مكان أو زمان مستخدما عبارة "الحبل على الجرار".ومساء أمس وقع انفجار وصف ب"الكبير" داخل معسكر لكتائب حزب الله العراقي شمال العاصمة العراقية بغداد.