تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-08-21 15:55:06 مقتل ملحن فرنسي على يد دب مفترس |  2019-08-21 15:54:06 الـ "فيفا" يكشف موعد الإعلان عن شعار مونديال قطر 2022 |  2019-08-21 15:51:57 مواطنو دولة عربية واحدة يمكنهم دخول روسيا من دون "فيزا" |  2019-08-21 14:19:48 عيساوي فريح: علينا الحذر من سياسة التحريض والتخوين |  2019-08-21 14:09:31 نتنياهو: إيران ليست بمأمن والحبل على الجرار |  2019-08-21 13:28:27 الديوان الملكي الأردني ينعى الأميرة دينا عبدالحميد |  2019-08-21 13:24:36 كفرقرع - الاعتداء على ابنة ضحية جريمة القتل أمس |  2019-08-21 12:12:31 رضيعة من ابو سنان ابتلعت خاتما وهي تأكل كعكة وتقيأته |  2019-08-21 12:10:50 الافراج عن المشتبه من دير الاسد بقتل الكناوي بشار حكروش وتحويله للحبس المنزلي |  2019-08-21 12:00:50 البطاطس: فوائد عظيمة.. تعزز صحة القلب وتحمي العظام |  2019-08-21 12:00:29 إسطنبول تمدد مهلة "ترحيل السوريين" |  2019-08-21 11:47:06 المعلمون يعلنون نيتهم الاضراب وعدم افتتاح السنة الدراسية |  2019-08-21 11:40:00 اصابة متوسطة لعامل من ام الفحم سقط في ورشة برمات جان |  2019-08-21 11:07:06 اصابة رجلين من كفرقرع احدهما جراحه بالغة والاخر متوسطة جراء تعرضهما لاطلاق نار في برديس حنا |  2019-08-21 11:00:02 50 عاماً على جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الديوان الملكي الأردني ينعى الأميرة دينا عبدالحميد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 نعى الديوان الملكي الأردني، بمزيد من الحزن  الأميرة دينا عبدالحميد، رحمها الله، والدة الأميرة عالية بنت الحسين، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء، في عمان.



وسيشيع جثمان الفقيدة بعد الصلاة عليها ظهر اليوم الأربعاء في مسجد الحرس الملكي إلى مثواها الأخير في المقابر الملكية بمراسم خاصة.




كلمات متعلقة

الديوان, الملكي, الأردني, ينعى, الأميرة, دينا, عبدالحميد,

تابعونــا

مواطنو دولة عربية واحدة يمكنهم دخول روسيا من دون "فيزا" مواطنو دولة عربية واحدة يمكنهم دخول روسيا من دون "فيزا" 2019-08-21 | 15:51:57

أظهرت بيانات موقع Passportindex أن حملة جواز السفر الإماراتي يمكنهم دخول روسيا بغرض...

إسطنبول تمدد مهلة "ترحيل السوريين" إسطنبول تمدد مهلة "ترحيل السوريين" 2019-08-21 | 12:00:29

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم ، أن تركيا مددت حتى 30 أكتوبر المهلة...

رغد صدام حسين تنشر رسالة خطية نادرة لأبيها رغد صدام حسين تنشر رسالة خطية نادرة لأبيها 2019-08-21 | 05:56:34

نشرت الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، اليوم الثلاثاء، رسالة نصية...

تعرض قاعدة تابعة للحشد الشعبي العراقي لغارة جوية تعرض قاعدة تابعة للحشد الشعبي العراقي لغارة جوية 2019-08-20 | 22:22:24

أفادت قناة العربية انه تم قصف مخزن للعتاد تابع لميليشيات حزب الله العراقي في...

النائبتان طليب وعمر تهاجمان إسرائيل النائبتان طليب وعمر تهاجمان إسرائيل 2019-08-20 | 17:17:15

أوضحت النائبة الأميركية عن الحزب الديمقراطي، وهي من أصول فلسطيني، رشيدة طليب،...

مسؤول إيراني: سنسمع صوت تحطم عظام واشنطن إن ألغت روسيا والصين تعاملهما بالدولار مسؤول إيراني: سنسمع صوت تحطم عظام واشنطن إن ألغت روسيا والصين تعاملهما بالدولار 2019-08-20 | 16:00:00

أكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان، أن...

مرشح الرئاسة الأميركية ساندارز: لا يمكن السكوت على الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني مرشح الرئاسة الأميركية ساندارز: لا يمكن السكوت على الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني 2019-08-20 | 09:33:21

قال مرشح الرئاسة الأميركية السيناتور بيرني ساندارز، إنه لا يمكن السكوت على...

فرار 9 آلاف شخص من حريق غابات في جزر الكناري فرار 9 آلاف شخص من حريق غابات في جزر الكناري 2019-08-20 | 06:49:17

أعلنت سلطات جزر الكناري الإسبانية، اليوم ، أن عدد من تم إجلاؤهم بسبب حريق غابات...

فيديو .. رشيدة طليب تحبس دموعها أثناء الحديث عن زيارتها للقدس فيديو .. رشيدة طليب تحبس دموعها أثناء الحديث عن زيارتها للقدس 2019-08-20 | 06:44:34

تحدثت العضو في مجلس النواب الأمريكي، رشيدة طليب، عن ذكرياتها المتعلقة بزيارتها...

الباراغواي تدرج حركة حماس وحزب الله على قائمة الإرهاب الباراغواي تدرج حركة حماس وحزب الله على قائمة الإرهاب 2019-08-20 | 06:43:25

أعلنت الباراجواي إدراج حزب الله اللبناني وحركة حماس على قائمة المنظمات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نادية رزق حيفا فتاة اختفاء مفقوده الشرطة بحث تفتيش عنها الشرطة الناصرة شجرة ميلاد اضاءة حفل سوق الميلاد تستعد استعدادات اضراب عام شامل يشمل مدارس الاربعءا غدا لجنة المتابعة قلسنوة اجواء مشحونة هدم بيوت غير مرخصة شرطة وحدات خاصة قوات جرافاصابة خطيرة مفرق الناعورة الشاب احمد زعبي حادث طرق علق داخل سيارة الشرطة اسعاف مصرع شاب ريان غانم 9 سنوات مصرع دهس بيت جن دراجة هوائية مستشفى وفاة شرطة سيارة قنبلة قديمة عهد جيش مخلفات الجيش مدينة عرابة شرطة مواطن ارض وزير البيئة يزور قرية الرينة يعد دعم مشاريع قرية مجلس محلي ازدحامات شارع الساحل احتراق شاحنة نفايات جمع قرب نتانيا افتتاح العام الدراسي طلاب يعايد الطلاب استقبال رئيس البلدية علي سلام شجار اعضاء بلدية باقة الغربية خلال جلسة عاصفة حالة توتر بيوت مهددة بالهدم بئر المكسور حافلتين احتراق شب النيران مدخل شرطة اطفاء حريق أبو غوش تنكيل وضعها وعاء طفلة رضيعة القدس لائحة اتهام أب دلو مغلق 3 قتلى مصرع مقتل حادث طرق شارع 90 قرب ايلات الجنوب النقب كفر ياسيف صاحب كراج ابتزاز تبييض اموال مصادرة 15 ملبون شيكل بطولة الخيول البلاد الحصان شبح البدو عرابة سباق الاول . المرتية عاصلة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com