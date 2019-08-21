الديوان, الملكي, الأردني, ينعى, الأميرة, دينا, عبدالحميد,

نعى الديوان الملكي الأردني، بمزيد من الحزن الأميرة دينا عبدالحميد، رحمها الله، والدة الأميرة عالية بنت الحسين، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء، في عمان.

وسيشيع جثمان الفقيدة بعد الصلاة عليها ظهر اليوم الأربعاء في مسجد الحرس الملكي إلى مثواها الأخير في المقابر الملكية بمراسم خاصة.