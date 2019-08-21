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كفرقرع - الاعتداء على ابنة ضحية جريمة القتل أمس



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تعرضت ابنة ضحية جريمة القتل، أمس في كفرقرع ، يوسف عربيد، لإصابة وصفت بالمتوسطة، قبل ظهر اليوم، اثر القاء حجارة على مركبتها في كفرقرع.



وقد هرعت قوات الإسعاف لتقديم العلاج الأولي للمصابة ، ونقلت على أثرها إلى المستشفى لإستكمال العلاج. بينما باشرت الشرطة بأعمال التمشيط والتحقيق في الحادثة.




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