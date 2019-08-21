كفرقرع - الاعتداء على ابنة ضحية جريمة القتل أمس

تعرضت ابنة ضحية جريمة القتل، أمس في كفرقرع ، يوسف عربيد، لإصابة وصفت بالمتوسطة، قبل ظهر اليوم، اثر القاء حجارة على مركبتها في كفرقرع.

وقد هرعت قوات الإسعاف لتقديم العلاج الأولي للمصابة ، ونقلت على أثرها إلى المستشفى لإستكمال العلاج. بينما باشرت الشرطة بأعمال التمشيط والتحقيق في الحادثة.