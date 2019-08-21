كفرقرع - الاعتداء على ابنة ضحية جريمة القتل أمس

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توعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن تتخذ واشنطن كل ما في وسعها لمنع...
عقب النائب عيساوي فريح على تصريح الرئيس الأمريكي ترامب ضد شريحة واسعة من الجمهور...
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الانفجارات المجهولة التي وقعت في...
نقلت طفلة رضيعة (عامان) من قرية ابو سنان الى مستشفى نهاريا حيث كانت تعاني من صعوبة...
تم الإفراج عن المشتبه بقتل الشاب بشار حكروش 20 عاما من كفركنا والذي قتل قبل 4 اسابيع...
تعطل منظمة المعلمين الدراسة في المدارس الإعدادية والثانوية لدى افتتاح العام...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: تلقى مركز الشرطة 100...
اصيب رجلان من كفرقرع , احدهما بجراح خطيرة واخر بجراح متوسطة اثر تعرضهما صباح اليوم...
تصادف، اليوم الأربعاء، الحادي والعشرين من آب، الذكرى الــ50 لإحراق المسجد الأقصى...
وافق جهاز المخابرت (الشاباك)، على السماح لأسرى حركة حماس من قطاع غزة بإجراء...