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رضيعة من ابو سنان ابتلعت خاتما وهي تأكل كعكة وتقيأته



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



نقلت طفلة رضيعة (عامان) من قرية ابو سنان الى مستشفى نهاريا حيث كانت تعاني من صعوبة في التنفس بعد اختناقها وفقا لاقوال والدتها وهي تاكل كعكة ووصفت حالتها بالمتوسطة.


 ومع بدء محاولات اسعافها من قبل الطاقم الطبي في المستشفى بدأت الطفلة تتقيأ وفجأة خرج من فمها خاتم (الظاهر في الصورة ) ولدى استجواب الام قالت انها لا تدري شيئا عن الخاتم ولم تره من قبل .

تم تقديم العلاج للطفلة ومع تحسن حالتها تم تحريرها لبيتها بصحة جيدة مع عائلتها .




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