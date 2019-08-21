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الافراج عن المشتبه من دير الاسد بقتل الكناوي بشار حكروش



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تم الإفراج عن المشتبه بقتل الشاب بشار حكروش 20 عاما من كفركنا والذي قتل قبل 4 اسابيع خلال جدال بينه وبين عامل آخر من دير الأسد في مصنع للحوم في كريات شمونة .


وقال المحامي ساهر الفار الموكل بالدفاع عن المشتبه بالقتل بأن المحكمة قررت الإفراج عنه اليوم الاربعاء .


وحتى اللحظة لم تصلنا معلومات حول شروط الإفراج




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