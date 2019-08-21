الافراج, عن, المشتبه, من, دير, الاسد, بقتل, الكناوي, بشار, حكروش,

تم الإفراج عن المشتبه بقتل الشاب بشار حكروش 20 عاما من كفركنا والذي قتل قبل 4 اسابيع خلال جدال بينه وبين عامل آخر من دير الأسد في مصنع للحوم في كريات شمونة .

وقال المحامي ساهر الفار الموكل بالدفاع عن المشتبه بالقتل بأن المحكمة قررت الإفراج عنه اليوم الاربعاء .وحتى اللحظة لم تصلنا معلومات حول شروط الإفراج